Китай наблюдает за конфликтом и готовится к войне с Тайванем и наращивает провокации. Об этом в эфире 24 канала заметил политолог Олег Саакян.

Стоит прочесть Путин назвал отношения Китая и России "примерными" в XXI веке

Саакян: Китай хочет использовать Россию

Он напомнил, как "под шумок" оккупации Крыма Россией в 2014 – 2015 годах Китай поглотил Гонконг.

Два тоталитарных режима обречены на дружбу сквозь сжатые зубы,

– подчеркнул Саакян.

По его словам, Китай будет пытаться максимально использовать Россию, которая нарушает правила и является "разбойником" общемировой политики.

Саакян рассказал об отношениях России и Китая: смотрите видео

Россия – между двумя полюсами

На этом фоне Китай выглядит более цивилизованно. Вместе с тем, Россия пытается показать себя как субъект между двумя полюсами – Вашингтоном и Пекином, который может торговать.

США хотели бы сейчас получить Россию нейтральной по отношению к Китаю. А Китай торгуется на том, что у России нет другого варианта, как дружить с Китаем или быть поглощенной, и тогда принудительно дружить с Китаем. Олег Саакян Политолог

"Мы будем видеть еще много разных танцев. Это уже не впервые. До этого были общие заявления по поводу невозможности и осуждения использования санкционной политики западными странами и тому подобное", – отметил политолог.

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Разговор Путина и Си Цзиньпина

Стали известны подробности телефонного разговора Путина с китайским лидером Си Цзиньпином. Там отметили "примерные" российско-китайские отношения.

По информации китайских пропагандистских изданий, Си Цзиньпин официально поддержал требования Путина по поводу не расширения НАТО дальше нынешних границ.

Путин официально принял приглашение Си Цзиньпина вместе открывать Олимпийские игры в Пекине, где в это время состоится следующий раунд стратегических переговоров между Россией и Китаем.

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