Слова президента России цитируют ряд российских СМИ и телеграм-каналов. По их данным, Путин обсудил с главой КНР развитие российско-китайских отношений.

Важно "Пояс вечного мира": Китай и Россия продлили договор о дружбе и сотрудничестве

Глава Кремля заявил, что двусторонние между Россией и Китаем сформировали "новую модель сотрудничества".

Рад возможности выйти с вами на прямую видеосвязь. Это позволяет основательно обсудить развитие российско-китайских отношений, всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Считаю эти отношения настоящим образцом межгосударственного сотрудничества в 21 веке,

– сказал Путин.

По словам Путина, российско-китайские отношения показали крепкую жизнеспособность и приобрели новое дыхание.

Что об этом сказал глава КНР

Си Цзиньпин поблагодарил российского лидера за противостояние попыткам "вбить клин между Россией и КНР". По его словам, Путин на разных мероприятиях всегда давал "высокую оценку российско-китайским отношениям". Глава КНР подчеркнул, что ценит это.

Путин назвал отношения Китая и России "примерными" в 21 веке: смотрите видео

Путин выразил надежду на то, что главы государств смогут лично встретиться в феврале 2022 года в Пекине на открытии Олимпийских игр. Кроме того, российский лидер рассказал, что товарооборот России и Китая за январь – ноябрь увеличился на 31%, до 123 миллиарда долларов, и превысил допандемийный уровень.

Российский лидер выразил надежду на то, что главы государств смогут лично встретиться в феврале 2022 года в Пекине на открытии Олимпийских игр. Путин сказал, что благодарен за приглашение посетить это знаковое мероприятие. Президент подтвердил намерение посетить открытие Олимпиады в Пекине. Он также указал на недопустимость политизации Игр и выразил надежду, что соревнования пройдут на высоком уровне.

Кроме того, российский лидер рассказал, что товарооборот РФ и Китая за январь—ноябрь увеличился на 31%, до $123 млрд долларов, и превысил допандемийный уровень.

"В недалекой перспективе, как и договаривались, преодолеем рубеж в $200 млрд", – отметил глава государства.

Ранее, 14 октября, российский лидер в интервью CNBC назвал главу КНР своим другом. По его словам, двустороннее взаимодействие идет на пользу как народу Китая, так и России и создает устойчивость в международных делах.

28 июня лидеры двух стран объявили о продлении российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Глава КНР назвал договор ярким примером построения международных отношений нового типа.