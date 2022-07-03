Почему Китай хочет ослабления России

Напротив, Китаю выгодно, чтобы Россия заметно ослабла и сама подползала к ним с просьбами о сотрудничестве и помощи. Об этом сказал российский правозащитник Марк Фейгин. Свое мнение он высказал 24 каналу.

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Китай ведет свою очень тонкую и замысловатую игру,

– сказал Фейгин.

К примеру, то, что НАТО официально признал Россию своей стратегической угрозой, а Китай – оппонентом, даже такие заявления для азиатской страны тоже полезны.

"У Китая только одно требование, мол, отдайте нам Тайвань. Они понемногу добиваются этих уступок. Москва же хочет всю Восточную Европу", – добавил правозащитник.

Поэтому он считает, что из-за этого Китай и держится гораздо скромнее. Однако от победы или поражения Запада в противостоянии с Москвой зависит судьба Тайваня.

Китай действительно наращивает военный бюджет и свою армию. Все это с учетом того, что они ждут, когда Россия упадет,

– подчеркнул Фейгин.

Кратко о конфликте Китая и Тайваня

Китай считает Тайвань своей провинцией, однако США поддерживают отдельность острова, фактически от Пекина не зависящего.

Недавно президент США Джозеф Байден заявил, что его государство будет защищать Тайвань в случае вторжения Китая. В то же время в МИД Китая выразили "решительное недовольство" такой позицией.

14 июня стало известно, что Китай может готовиться к спецоперации на Тайване. Президент Си Цзиньпин подписал указ, предусматривающий "невоенное" использование вооруженных сил.

Однако еще в 2021 году сообщалось, что США и Япония разработали совместный военный план по защите этих территорий. Поэтому, по мнению аналитиков, война может оказаться неизбежной.

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