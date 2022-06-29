Так, лидеры НАТО убеждены, что Россия является "наиболее значительной и прямой угрозой безопасности союзников, а также миру и стабильности в евроатлантическом регионе".

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Действия России беспокоят Альянс больше

В Альянсе отметили, что Россия пытается устанавливать влияние и прямой контроль над другими странами с помощью принуждения, подрывной деятельности, агрессии и аннексии. При этом страна-агрессор использует обычные, кибер- и гибридные средства против стран-членов НАТО и международных партнеров.

Принудительная военная позиция Кремля, его риторика и доказанная готовность применить силу для достижения своих политических целей подрывают международный порядок, основанный на определенных правилах. Также Альянс беспокоит тот факт, что Россия модернизирует свои ядерные силы и угрожает их применением.

Она (Россия – 24 канал) направлена на дестабилизацию стран на нашем Востоке и Юге. На крайнем Севере ее способность сорвать подкрепление союзников и свободу судоходства через Северную Атлантику является стратегическим вызовом для Нато. Вооруженное наращивание Москвы, в том числе в Балтийском, Черном и регионах Средиземного моря, а также ее военная интеграция с Беларусью бросают вызов нашей безопасности и интересам,

– говорится в тексте Альянса.

Украина важна: вторжение России изменило все

В НАТО подчеркнули, что захватническая война России против Украины нарушила мир и серьезно изменила среду безопасности. Жестокое и незаконное вторжение России, неоднократные нарушения международного гуманитарного права и ужасные зверства российской армии повлекли за собой невыразимые страдания и разрушения.

Сильная независимая Украина является жизненно важной для стабильности евроатлантического пространства. Поведение Москвы отражает модель агрессивных действий России против своих соседей и более широкого трансатлантического сообщества. Мы также сталкиваемся с постоянной угрозой терроризма во всех его формах и проявлениях. Повсеместная нестабильность, растущая стратегическая конкуренция и прогрессирующий авторитаризм бросают вызов интересам и ценностям Альянса,

– подчеркнули в НАТО.