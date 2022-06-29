Об этом заявил Владимир Зеленский, выступая перед членами НАТО на саммите в Мадриде. Он подчеркнул, что лидеры Альянса могут помочь Украине окончить эту войну победой.

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Помочь Украине сейчас закончить войну победой на поле боя – это дать реально сильный ответ на то, что делает Россия.

По его словам, это то, что нужно не только Украине, но и каждому из государств и всему Альянсу, всему евроатлантическому сообществу. Итак, если они действительно определяют Россию как свою главную угрозу, они должны полностью поддержать ее главную, первую мишень.

Украине нужна современная противоракетная и противовоздушная обороны – и у вас есть эти системы. Предоставив их нам, вы можете полностью сломать тактику России по уничтожению городов и террора против гражданского населения,

– подчеркнул Зеленский.

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Противовоздушная оборона – это необходимость

Президент добавил, что это фундаментальная вещь, ведь расстояние от Киева до Мадрида – меньше, чем дальность тех ракет, которые применяет Россия против нас.

Зеленский также риторически спросил, может ли одно государство ответить на такую угрозу без помощи партнеров? Поэтому НАТО может оказать эту помощь.

Главное о сегодняшнем саммите

Лидеры стран НАТО на саммите в Мадриде планируют согласовать решение об увеличении количества войск высокой готовности до более чем 300 тысяч.

В итоге лидеры согласовали новую Стратегическую концепцию и дальнейшие планы. Альянс также пришел к выводу, что Россия является самой большой угрозой в евроатлантическом регионе.

Президент США Джо Байден объявил об усилении американского военного присутствия Европе из-за войны России против Украины и угроз странам ЕС.

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