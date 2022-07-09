Украина не может повлиять на позиции Китая и Индии

Об этом 24 каналу рассказал политолог Олег Саакян. Он говорит, что это грустно, но Украина не может повлиять на позиции Китая и Индии.

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Ведь, например, в Китае у нас до сих пор нет даже посла. "А отсутствие посла – это почти оскорбление, а также отсутствие каких-либо интересов и желания разговаривать", – ответил эксперт.

Саакян отметил, что с Индией у нас, к сожалению, тоже мало связей, как рабочих и бизнесовых, так и дипломатических.

Поэтому это не позволяет нам тягаться с Россией на этом направлении… Но наша война не локальная. И она полностью тянет на первую фазу мировой войны, потому что многие страны к этому вовлечены,

– заявил политолог.

По его мнению, Китай сейчас крайне недоволен тем, что российская военная кампания растянулась на столь долгое время и портит Китаю все их планы.

"Относительно Индии тоже выставлен "стекольный потолок", поэтому эта страна не может сотрудничать больше с россией, потому что начнет терять сотрудничество с Западом. Поэтому там есть определенная "балансировка" – сказал Саакян.

Кроме того, сегодня российская логистика энергоресурсов усложнена в Китай и Индию. Эксперт говорит, что сейчас используются почти все возможности экспорта нефти и газа в эти страны.

"То есть тот объем, который мы сейчас видим, это максимум того, что Россия может экспортировать. Это где-то 10% от того, что экспортировали на западные рынки", – отметил Саакян.

Индия и Китай не хотят усиления россии

И Китай, и Индия не заинтересованы в усилении россии, но они не заинтересованы и в ее крахе. Они заинтересованы лишь в том, чтобы зарабатывать на этом и извлечь выгоду от слабости россии,

– объяснил эксперт.

По его мнению, Китай и Индия не будут спасать и развивать Россию.

Олег Саакян об отношениях России с Китаем и Индией: видео



К слову, в Пекине не решаются публично поддержать агрессора, но делают это по факту. Так, 10 июня между россией и Китаем был открыт новый мост, который должен способствовать торговле.

Что касается войны в Украине, то лидер КНР 15 июня сказал президенту россии путину, что все стороны должны работать над урегулированием кризиса "ответственно". Он подтвердил готовность Китая помочь урегулировать ситуацию.

В то же время китайский лидер Си Цзиньпин отказался посетить россию, которая ведет войну с Украиной. Глава КНР не принял приглашение Владимира Путина.