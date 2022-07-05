Лидер КНР хочет избежать углубления конфликта с США и Европой

Си Цзиньпин ответил отказом Путину, обосновав свое решение ограничениями из-за пандемии коронавируса. Путин пригласил лидера КНР посетить Россию еще 15 июня, когда поздравлял Си Цзиньпина с днем рождения.

Кстати Китай предпочитает поддерживать Россию и повторяет ее пропаганду, – Госдеп

Дипломатические источники в Пекине информируют, что Си Цзиньпин во время телефонного разговора с Путиным сказал, что "в ближайшее время будет тяжело" приехать в Россию.

Путин совершил визит в Пекин 4 февраля и теперь настал черед лидера Китая посетить Россию в рамках "дипломатических церемоний".

Журналисты в Китае предполагают, что Си Цзиньпин отказался от визита в Россию во избежание углубления конфликта с США и Европой, которые усугубляют санкционное давление против России.

Кроме того, в преддверии съезда Коммунистической партии китайский лидер пытается стабилизировать и внутреннюю среду.

СМИ напоминают, что Си Цзиньпин не посещал иностранные страны с января 2020 года, когда пандемия коронавируса набрала обороты в Китае.

Что известно о разговоре Путина и Си Цзиньпина

После того, как Европейский Союз и США ввели жесткие санкции против России, Кремль надеется на поддержку Китая как политической, так и экономической. Санкции сковывают военно-промышленный комплекс России, поэтому Москва ждет помощи от Китая.

В Пекине не решаются публично поддержать агрессора, но делают это по факту. 10 июня между Россией и Китаем был открыт новый мост на Дальнем Востоке, который должен способствовать торговле.

Также в феврале лидеры обеих стран подписали широкомасштабное стратегическое партнерство, направленное на противодействие влиянию США.

В мае, когда ЕС готовился ввести эмбарго на российскую нефть, Россия стала самым крупным поставщиком сырой нефти для Китая. В мае импорт Китаем сырой нефти из России вырос на 55% в годовом исчислении до рекордного уровня.

Что касается войны в Украине, то лидер КНР 15 июня во время разговора с Путиным сказал президенту России, что все стороны должны работать над урегулированием "кризиса ответственным образом". Он подтвердил готовность Китая помочь урегулировать ситуацию.

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