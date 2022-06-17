Об этом заявил спикер Госдепа США Нед Прайс. Он подчеркнул, что официальный Пекин никак не сохраняет обещанный им нейтралитет, передает 24 канал.

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Китай сделал свой выбор в пользу России

Несмотря на то, что мы слышим от Китая о его позиции мнимого нейтралитета, он все же сделал свой выбор,

– подчеркнул он.

Нед Прайс отметил, что в течение более трех месяцев полномасштабной войны Китай избирает сторону России. И это на все зверства, убийства и насилия, которые совершают русские захватчики. Более того, официальный Пекин не изменил свое мнение даже после риска глобальной продовольственной катастрофы.

Представитель Госдепа подчеркнул, что в Китае транслируют пропагандистские российские нарративы. И это, по его мнению, – тревожный колокольчик. Ведь огромная страна распространяет в массы информацию, не имеющую ничего общего с правдой.

Более того, Россия и Китай имеют еще одну общую черту в этот момент. Оба государства не придерживаются своих обязательств, наложенных на них членством в Совете Безопасности ООН.

В Китае не реагируют на зверства России

Прайс подчеркнул, что именно отрицание зверств, которые совершают российские военные на территории Украины – очередное свидетельство того, на чьей стороне Китай. Причем в стране выбор сделали сознательно, ведь информация об ужасах, которые приносит с собой "русский мир", есть в свободном доступе. Поэтому ее в официальном Пекине либо не хотят видеть, либо делают вид, что не видят.

Не в последнюю очередь спикер Госдепа вспомнил телефонный разговор Си Цзиньпина с Владимиром Путиным. Она прошла накануне. И свидетельствует о том, что Китай никак не придерживается нейтральной позиции в войне России против Украины. А соответствующие месседжи, звучащие из Пекина регулярно, – "пустые заявления".

Си Цзиньпинь пообещал поддерживать Россию

Подробнее пройдемся по телефонному разговору глав Китая и России. В нем Си Цзиньпинь пообещал Владимиру Путину, что в Пекине будут поддерживать Москву в вопросах суверенитета и безопасности.

В то же время он добавил, что над урегулированием "кризиса" в Украине должны "соответствующим образом" работать все стороны . Президент Китая подчеркнул, что страна готова посодействовать регулированию этой ситуации.

Такие заявления свидетельствуют о том, что в Китае Россию не считают виновной в войне против Украины. Иначе риторика отличалась бы. Но следует понимать, что от Пекина слышать что-то иначе было бы просто невозможно, ведь у России и Китая давно и тесно отлажены экономические связи.

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