Основными темами беседы стали война в Украине, открытие моста через Амур и стратегическая координация между странами, в том числе в рамках ШОС и БРИКС. Г-н Си отметил, что Китай готов продолжать поддерживать Россию в вопросах суверенитета и безопасности.

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Война России против Украины

Си Цзиньпин сказал президенту Путину, что все стороны должны работать над урегулированием "кризиса" в Украине "ответственно". И подтвердил готовность Китая помочь урегулировать ситуацию.

Отношения между странами

Лидер Китая отметил, что с начала этого года, несмотря "глобальные потрясения и изменения", китайско-российские отношения сохраняют хорошую динамику развития, а экономическое и торговое сотрудничество между странами неуклонно развивается.

Китай и Россия готовы продолжать поддерживать друг друга в вопросах, касающихся основных интересов и основных проблем, таких как суверенитет и безопасность, активизировать стратегическую координацию между двумя странами, а также укреплять связи в крупных международных и региональных организациях, таких как ООН, БРИКС. и ШОС,

– сказал Си Цзиньпин.

Путин же во время разговора заявил, что российская сторона поддерживает инициативу в области глобальной безопасности, выдвинутую Китаем и выступает "против любых сил, которые вмешиваются во внутренние дела Китая". Во время разговора главы государств вспомнили о завершении строительства моста через Амур.

Как Китай поддерживает Россию

12 июня Министр обороны КНР Вэй Фэнхэ заявил, что Китай никогда не поставлял оружие России в ее войне против Украины. И добавил, что между странами нет никаких пактов.

Но страны действительно усиливают экономическое сотрудничество. 10 июня между Россией и Китаем был открыт новый мост на Дальнем Востоке. Они надеются, что это улучшит торговлю, поскольку Москва не может справиться с санкциями Запада.

В феврале Путин и Си подписали широкомасштабное стратегическое партнерство, направленное на противодействие влиянию США, и заявили, что у них не будет "запрещенных сфер сотрудничества".

Также Россия планирует создать "новую G8" Туда должны войти партнеры России, "не участвующие в санкционных войнах": Китай, Индия, Россия, Индонезия, Бразилия, Мексика, Иран и Турция.

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