Об этом заявил китайский министр обороны Вэй Фэнхэ. Он 12 июня посетил ежегодную конференцию по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре.

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Китай заявляет, что не предоставлял России оружие

Фенхе, отвечая на вопросы журналиста о более тесных отношениях России и Китая, заявил, что КНР никогда не предоставляла оружие стране-агрессорке в ее войне против Украины.

Позвольте объяснить украинский вопрос – Китай никогда не оказывал России материальной поддержки,

– отметил китайский министр обороны.

В феврале после совместного заявления об установлении "безлимитных" стратегических отношений между Москвой и Пекином, за несколько недель до вторжения России в Украину, Китай попал под пристальный контроль его возможной поддержки страны-агрессорки. В то же время, Фэнхе описал китайско-российские отношения как партнерство, а не союз.

"Он не нацелен на какую-либо третью страну", - добавил министр.

Однако, по его словам, отношения и сотрудничество Китая с Россией будут расти. Также Фенхе традиционно распространяет прокремлевский тезис о том, что в войне якобы виноваты США. Ведь Соединенные Штаты продолжают поставлять оружие для ВСУ, поэтому сопротивление украинцев не утихает. Однако о вине России он не говорит.

"Кто действительно хочет этой войны? Кто больше всего теряет, а кто выигрывает? Кто способствует миру, а кто подливает масла в огонь? Я думаю, что мы все знаем ответы на эти вопросы", - подытожил министр обороны Китая.

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Позиция Китая по поводу войны в Украине: коротко

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что Китай придерживается нейтралитета . Страна выжидает, так что пока не становится ни на сторону Украины, ни на сторону России.

Однако эксперт Артур Харитонов считает, что Китай – на стороне России . Он всячески поддерживает страну-агрессорку, но показывает нейтралитет, потому что боится санкций Запада. По словам Харитонова, КНР помогает ей настолько, насколько это можно делать незаметно.

Также после того, как Евросоюз ввел эмбарго на российскую нефть, крупнейшим ее покупателем станет Азия, в частности, Китай.

В то же время, КНР запретила российским компаниям , имеющим в своем парке самолеты Boeing и Airbus, летать на них в китайском воздушном пространстве.

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