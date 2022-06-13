Об этом заявил китайский министр обороны Вэй Фэнхэ. Он 12 июня посетил ежегодную конференцию по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре.
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Китай заявляет, что не предоставлял России оружие
Фенхе, отвечая на вопросы журналиста о более тесных отношениях России и Китая, заявил, что КНР никогда не предоставляла оружие стране-агрессорке в ее войне против Украины.
Позвольте объяснить украинский вопрос – Китай никогда не оказывал России материальной поддержки,
– отметил китайский министр обороны.
В феврале после совместного заявления об установлении "безлимитных" стратегических отношений между Москвой и Пекином, за несколько недель до вторжения России в Украину, Китай попал под пристальный контроль его возможной поддержки страны-агрессорки. В то же время, Фэнхе описал китайско-российские отношения как партнерство, а не союз.
"Он не нацелен на какую-либо третью страну", - добавил министр.
Однако, по его словам, отношения и сотрудничество Китая с Россией будут расти. Также Фенхе традиционно распространяет прокремлевский тезис о том, что в войне якобы виноваты США. Ведь Соединенные Штаты продолжают поставлять оружие для ВСУ, поэтому сопротивление украинцев не утихает. Однако о вине России он не говорит.
"Кто действительно хочет этой войны? Кто больше всего теряет, а кто выигрывает? Кто способствует миру, а кто подливает масла в огонь? Я думаю, что мы все знаем ответы на эти вопросы", - подытожил министр обороны Китая.
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Позиция Китая по поводу войны в Украине: коротко
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что Китай придерживается нейтралитета . Страна выжидает, так что пока не становится ни на сторону Украины, ни на сторону России.
- Однако эксперт Артур Харитонов считает, что Китай – на стороне России . Он всячески поддерживает страну-агрессорку, но показывает нейтралитет, потому что боится санкций Запада. По словам Харитонова, КНР помогает ей настолько, насколько это можно делать незаметно.
- Также после того, как Евросоюз ввел эмбарго на российскую нефть, крупнейшим ее покупателем станет Азия, в частности, Китай.
- В то же время, КНР запретила российским компаниям , имеющим в своем парке самолеты Boeing и Airbus, летать на них в китайском воздушном пространстве.
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