Об этом 24 канала рассказал советник министра внутренних дел Виктор Андрусов. Он подчеркнул, что больше всего боится участия Китая в нашем конфликте.

Тема В США отреагировали на угрозы Китая начать войну за Тайвань

По его мнению, вся эта ситуация с Россией остановила ситуацию с Тайванем в китайском море. "Ведь китайцы увидели, что военное преимущество в технике и живой силе не приводит к успеху. А тайваньская армия достаточно мощная и модернизированная, хоть и маленькая", - сказал Андрусов.

Однако советник главы МВД опасается поведения Китая. Ведь в этой стране звучат серьезные заявления – китайцы прямо сказали, что все попытки поддержать независимость Тайваня приведут к вторжению китайской армии.

Это меня и пугает. Ибо если Китай пойдет на конфронтацию с Западом, то тогда фактически он сформирует с россиянами этакую ось, и россияне, бедные экономическими ресурсами, получат серьезное усиление,

– объяснил Андрусов.

Смотрите полное интервью с Виктором Андрусивым:



Конфликт Китая и Тайваня: главное

В последние годы Китай довольно активно нарушает воздушное пространство ПВО Тайваня. Так, 6 мая 18 военных самолетов Китая вошли в зону ПВО Тайваня .

После того, как Россия начала войну против Украины, "визиты" китайских самолетов в Тайвань участились , а в США несколько изменили мнение и теперь считают, что остров должен защищать свой суверенитет в случае нападения Китая .

, а в США несколько изменили мнение и теперь считают, что остров должен защищать свой суверенитет в случае нападения Китая . Недавно президент США Джо Байден заявил, что он готов применить силу , если Китай решит прибегнуть к нападению на Тайвань. Через несколько часов Китай выразил недовольство комментариям Байдена. Там заявили, что не позволят никакой внешней силе вмешиваться во "внутренние дела" страны.

Китайская сторона постоянно подчеркивает , что Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая, а любое иностранное вмешательство недопустимо. КНР до сих пор не хочет признавать независимость Тайваня.

Справка! Тайвань объявил об отделении от Китая во время гражданской войны в 1949 году. Пекин не признает независимость острова и считает его своей провинцией. Административный статус региона не урегулирован.

Позиция Китая по поводу войны в Украине: главное

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предположил, что сейчас Китай придерживается нейтралитета – не становится ни на сторону Украины, ни на сторону России. Впрочем, КНР просто выжидает.

Эксперт Артур Харитонов считает, что Китай на стороне России и всячески поддерживает ее, но показывает нейтралитет, потому что боится санкций Запада. По его словам, Китай помогает России настолько, насколько это можно делать скрыто.

Сам Китай уверяет, что они не оказывали никакой материальной поддержки России – ни военной, ни экономической.

Добавим, что после того, как Евросоюз ввел эмбарго на российскую нефть, самым большим покупателем нефти из России станет Азия, в том числе Китай.

В то же время Китай запретил российским компаниям , имеющим в своем парке самолеты Boeing и Airbus, летать на них в своем воздушном пространстве.

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