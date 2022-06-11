Про це 24 каналу розповів радника міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів. Він наголосив, що чи не найбільше боїться участі Китаю у нашому конфлікті.

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На його думку, вся ця ситуація з Росією зупинила ситуацію з Тайванем у китайському морі. "Адже китайці побачили, що військова перевага у техніці та живій силі не призводить до успіху. А тайванська армія є досить потужною та модернізованою, хоч і маленькою", – сказав Андрусів.

Проте радник глави МВС побоюється поведінки Китаю. Адже він цієї країни звучать серйозні заяви – китайці прямо сказали, що всі спроби підтримати незалежність Тайваню призведуть до вторгнення китайської армії.

Це мене і лякає. Бо якщо Китай піде на конфронтацію із Заходом, то тоді фактично він сформує з росіянами таку собі вісь, і росіяни, які бідні на економічні ресурси, отримають серйозне підсилення,

– пояснив Андрусів.

Дивіться повне інтерв'ю з Віктором Андрусівим:



Конфлікт Китаю і Тайваню: головне

Останні роки Китай доволі активно порушує повітряний простір ППО Тайваню. Так, 6 травня 18 військових літаків Китаю увійшли до зони ППО Тайваню.

Після того, як Росія розпочала війну проти України, "візити" китайських літаків до Тайваню почастішали , а у США дещо змінили думку й тепер вважають, що острів повинен захищати свій суверенітет у разі нападу Китаю.

, а у США дещо змінили думку й тепер вважають, що острів повинен захищати свій суверенітет у разі нападу Китаю. Нещодавно президент США Джо Байден заявив, що він готовий застосувати силу, якщо Китай вирішить вдатися до нападу на Тайвань. За кілька годин Китай висловив невдоволення коментарям Байдена. Там заявили, що не дозволять жодній зовнішній силі втручатися у "внутрішні справи" країни.

Китайська сторона постійно наголошує на тому, що Тайвань є невід'ємною частиною території Китаю, а будь-яке іноземне втручання неприпустиме. КНР досі не хоче визнавати незалежність Тайваню.

Довідка! Тайвань оголосив про відокремлення від Китаю під час громадянської війни у 1949 році. Пекін не визнає незалежності острова і вважає його своєю провінцією. Адміністративний статус регіону не врегульований.

Позиція Китаю щодо війни в Україні: головне

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба припустив, що зараз Китай дотримується нейтралітету – не стає ні на бік України, ні на бік Росії. Втім, КНР просто вичікує.

Експерт Артур Харитонов вважає, що Китай на боці Росії і всіляко її підтримує, але показує нейтралітет, бо боїться санкцій Заходу. За його словами, Китай допомагає Росії настільки, наскільки це можливо робити приховано.

Сам Китай запевняє, що вони не надавали жодної матеріальної підтримки Росії – ні військової, ні економічної.

Додамо, що після того, як Євросоюз запровадив ембарго на російську нафту, найбільшим покупцем нафти з Росії стане Азія, зокрема Китай.

Водночас Китай заборонив російським компаніям, які мають у своєму парку літаки Boeing та Airbus, літати на них у своєму повітряному просторі.

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