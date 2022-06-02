Ембарго російської нафти призведе до консервації свердловин

Відповідну думку висловив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. Він написав у соціальних мережах, що заборона купувати російську нафту призведе до зменшення видобутку й консервації свердловин.

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Радник Андрія Єрмака покепкував з російського диктатора Володимира Путіна, який обіцяв зменшити частку нафти у ВВП Росії. Через нафтове ембарго план Путіна "втілиться".

Росія не зможе продавати нафту до Китаю в тих обсягах, що й до ЄС. Тож ембарго призведе до зменшення видобутку й консервації свердловин. Частину з них буде неможливо відновити з технічних причин. 20 років тому Путін обіцяв зменшити частку нафти в російському ВВП. Все ж іде за планом, так?,

– написав Михайло Подоляк.

Що відомо про ембарго російської нафти

Ще на початку травня Європейська комісія представила проєкт 6 пакета санкції проти Росії, який включав ембарго нафти. На цьому тлі Азія стала найбільшим покупцем російської сировини. Зокрема, Росія рекордно збільшила експорт нафти до Китаю та Індії.

Однак 6 пакет санкцій досі не набув чинності, оскільки країни Європейського Союзу не могли дійти згоди щодо деяких питань. Відомо, що санкції блокувала Угорщина, яка виступала проти нафтового ембарго.

Також запровадження ембарго на нафту створює проблеми для Чехії та Словаччини, однак ці країни були готові до конструктивного діалогу. У ніч проти 31 травня стало відомо, що члени ЄС таки знайшли спільну мову щодо ембарго на купівлю російської нафти.

Рішення ЄС передбачає відмову від нафти з Росії, яка транспортується морем. Натомість тимчасово ці обмеження не торкнуться постачання нафти трубопроводами.

Президент Володимир Зеленський висловив подяку представникам Євросоюзу за погодження нового пакету санкцій проти Росії. Він наголосив, що це суттєво вдарить по економіці ворога.

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