Мовиться про значне обмеження імпорту російської нафти в ЄС. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на вечірнє звернення президента за 31 травня.

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Це лише допоможе світові

Глава держави підкреслив, що 6 санкційний пакет проти Росії ще не затверджений і не набув чинності. Проте вже видно ключові елементи тиску та "головне – його напрямок".

Вдячний усім, хто працював для досягнення цієї згоди. Практичний результат – це мінус десятки мільярдів євро, які Росія тепер не зможе спрямувати на фінансування терору,

– сказав Володимир Зеленський.

Він підкреслив, що це дуже важливий крок, який допоможе світовій спільноті. Адже відмова європейських країн від російської нафти та від іншого викопного палива значно прискорить перехід на відновлювані джерела енергії.

Росія програє економічно

На думку президента, такий удар по Росії стратегічно залишить її "на узбіччі сучасної економіки". Ця країна не зможе адаптуватися до глобальної ізоляції від цивілізованого світу. "А отже, програє. Програє економічно", – зазначив Володимир Зеленський.

Також наша влада очікує:

Відключення одного з найбільших російських банків "Сбербанку" від міжнародної платіжної системи SWIFT.

Припинення мовлення російських дезінформаційних каналів у Європі.

Нових жорстких персональних санкцій.

Все це передбачено в 6 санкційному пакеті ЄС.

Будемо працювати й над новими обмеженнями проти Росії за цю війну. Щойно запрацює шостий пакет, одразу почнемо готувати сьомий,

– сказав очільник України.

На його думку, більше не може залишатися жодних суттєвих економічних відносин вільного світу з державою-терористом.

Як стало відомо про узгодження санкцій

Тривалий час 6 пакет блокувався деякими із членів ЄС. Передусім цим займалася Угорщина, влада якої багато разів заявляла про неготовність до відмови від російської нафти.

У другій половині дня 30 травня прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна підтримає часткове ембарго. А вже на початку наступної доби голова Європейської ради Шарль Мішель повідомив, що ЄС досягнув угоди про заборону імпорту російської нафти.

Звернення президента за 31 травня: дивіться відео