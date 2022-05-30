Їх Орбан озвучив журналістам перед самітом ЄС, передає 24 канал. І наголосив, нібито "станом на зараз немає ніякого компромісу".

Увага 6 пакет санкцій проти Росії не встигнуть погодити впродовж 48 годин, – фон дер Ляєн

"Немає ніякої домовленості. Я щойно отримав текст (комюніке саміту Європейського Союзу – 24 канал), тут немає домовленості", – сказав прем'єр.

Орбан назвав нові умови щодо ембарго на нафту

Однак Орбан запевнив, що Угорщина таки готова підтримати шостий пакет санкцій. Але знову ж таки – висуває умови. Це станеться, якщо він передбачатиме "рішення щодо постачання енергоносіїв в Угорщину та її енергетичної безпеки".

Так, угорський прем'єр сказав, що країна підтримає ембарго на російську нафту:

якщо з-під його дії будуть виключені трубопроводи;

а також якщо Будапешт матиме гарантію на отримання цієї нафти навіть у разі "нещасного випадку" на трубопроводі.

"Виключення трубопроводів (з-під дії санкцій) – це хороший підхід, але нам потрібна гарантія, що у разі нещасного випадку на трубопроводі, що йде через Україну, ми зможемо отримати російську нафту з інших джерел. Якщо ми отримаємо таку гарантію, то буде добре", – заявив він.

За шостий пакет санкцій знову не вдалось проголосувати

Раніше стало відомо, що постійні представники держав-членів ЄС на зустрічі 30 травня знову не змогли досягти згоди щодо шостого пакета санкцій проти Росії, так само як і 29 травня.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і прем'єрка Естонії Кая Каллас сказали, що домовленості навряд чи вдасться досягнути і на саміті ЄС.

Увага! Дискусії щодо шостого пакета санкцій ЄС тривають понад місяць. Головною перешкодою є неможливість погодити ембарго на імпорт нафти з Росії, проти чого виступає Угорщина.

Угорщина блокує нафтове ембарго: що відомо

Єврокомісія вже давно підготувала 6 пакет санкцій проти Росії, де було передбачене нафтове ембарго. Однак Угорщина почала вставляти палиці в колеса.

Угорщина буквально залежна від нафти Кремля і роками не робила нічого, щоб від неї позбутися. Уряд країни може погодитися на ембарго лише, якщо ЄС заплатить Угорщині 15 – 18 мільярдів євро, або ж заборона не поширюватиметься на трубопровідну нафту.

Президент України Володимир Зеленський розкритикував позицію Угорщини. За його словами, Росія заробляє на нафті приблизно 200 мільярдів доларів в рік. За ці гроші країна-агресорка може купити будь-яку зброю. Всі погоджуються на ембарго, але Угорщині знову щось не так.

Увага – ЄС знову так і не домовився про нафтове ембарго проти Росії: дивіться відео