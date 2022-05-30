Их Орбан озвучил журналистам перед саммитом ЕС, передает 24 канал. И подчеркнул, что "по состоянию на данный момент нет никакого компромисса".

Внимание 6 пакет санкций против России не успеют согласовать в течение 48 часов, – фон дер Ляйен

"Нет никакой договоренности. Я только что получил текст (коммюнике саммита ЕС – 24 канал), здесь нет договоренности", – сказал премьер.

Орбан назвал новые условия по эмбарго на нефть

Однако Орбан заверил, что Венгрия готова поддержать шестой пакет санкций. Но опять же – выдвигает условия. Это произойдет, если он будет предусматривать "решение по поставкам энергоносителей в Венгрию и ее энергетическую безопасность".

Так, венгерский премьер сказал, что страна поддержит эмбарго на российскую нефть:

  • если из-под его действия будут исключены трубопроводы;
  • а также если Будапешт будет гарантировать получение этой нефти даже в случае "несчастного случая" на трубопроводе.

"Исключение трубопроводов (из-под действия санкций) – это хороший подход, но нам нужна гарантия, что в случае несчастного случая на трубопроводе, идущем через Украину, мы сможем получить российскую нефть из других источников. Если мы получим такую гарантию, то будет хорошо", – заявил он.

За шестой пакет санкций снова не удалось проголосовать

  • Ранее стало известно, что постоянные представители государств-членов ЕС на встрече 30 мая снова не смогли достичь согласия по шестому пакету санкций против России, равно как и 29 мая.
  • Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер Эстонии Кая Каллас сказали, что договоренности вряд ли удастся достичь и на саммите ЕС.

Венгрия блокирует нефтяное эмбарго

Еврокомиссия уже давно подготовила 6-й пакет санкций против России, где было предусмотрено нефтяное эмбарго. Однако Венгрия начала вставлять палки в колеса.

Венгрия буквально зависима от нефти Кремля и годами не делала ничего, чтобы от нее избавиться. Правительство страны может согласиться на эмбарго только, если ЕС заплатит Венгрии 15 – 18 миллиардов евро, или запрет не будет распространяться на трубопроводную нефть.

Президент Владимир Зеленский подверг критике позицию Венгрии. По его словам, Россия зарабатывает на нефти около 200 миллиардов долларов в год, за которые может купить любое оружие. Все соглашаются на эмбарго, но в Венгрии опять что-то не так.

Внимание – ЕС так и не договорился о нефтяном эмбарго против России: смотрите видео