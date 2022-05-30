Их Орбан озвучил журналистам перед саммитом ЕС, передает 24 канал. И подчеркнул, что "по состоянию на данный момент нет никакого компромисса".

Внимание 6 пакет санкций против России не успеют согласовать в течение 48 часов, – фон дер Ляйен

"Нет никакой договоренности. Я только что получил текст (коммюнике саммита ЕС – 24 канал), здесь нет договоренности", – сказал премьер.

Орбан назвал новые условия по эмбарго на нефть

Однако Орбан заверил, что Венгрия готова поддержать шестой пакет санкций. Но опять же – выдвигает условия. Это произойдет, если он будет предусматривать "решение по поставкам энергоносителей в Венгрию и ее энергетическую безопасность".

Так, венгерский премьер сказал, что страна поддержит эмбарго на российскую нефть:

если из-под его действия будут исключены трубопроводы;

а также если Будапешт будет гарантировать получение этой нефти даже в случае "несчастного случая" на трубопроводе.

"Исключение трубопроводов (из-под действия санкций) – это хороший подход, но нам нужна гарантия, что в случае несчастного случая на трубопроводе, идущем через Украину, мы сможем получить российскую нефть из других источников. Если мы получим такую гарантию, то будет хорошо", – заявил он.

За шестой пакет санкций снова не удалось проголосовать

Ранее стало известно, что постоянные представители государств-членов ЕС на встрече 30 мая снова не смогли достичь согласия по шестому пакету санкций против России, равно как и 29 мая.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер Эстонии Кая Каллас сказали, что договоренности вряд ли удастся достичь и на саммите ЕС.

Внимание! Дискуссии по шестому пакету санкций ЕС продолжаются более месяца. Главным препятствием является невозможность согласовать эмбарго на импорт нефти из России, против чего выступает Венгрия.

Венгрия блокирует нефтяное эмбарго

Еврокомиссия уже давно подготовила 6-й пакет санкций против России, где было предусмотрено нефтяное эмбарго. Однако Венгрия начала вставлять палки в колеса.

Венгрия буквально зависима от нефти Кремля и годами не делала ничего, чтобы от нее избавиться. Правительство страны может согласиться на эмбарго только, если ЕС заплатит Венгрии 15 – 18 миллиардов евро, или запрет не будет распространяться на трубопроводную нефть.

Президент Владимир Зеленский подверг критике позицию Венгрии. По его словам, Россия зарабатывает на нефти около 200 миллиардов долларов в год, за которые может купить любое оружие. Все соглашаются на эмбарго, но в Венгрии опять что-то не так.

Внимание – ЕС так и не договорился о нефтяном эмбарго против России: смотрите видео