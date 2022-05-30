Об этом сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен журналистам накануне саммита Европейского совета, передает 24 канал. Она заявила, что, скорее всего, саммите ЕС 30 – 31 мая 2022 года шестой санкционный пакет не согласуют.
Внимание "Проблема не только с нефтяным эмбарго": послы ЕС снова не смогли согласовать шестой пакет санкций
Она подчеркнула, что не ожидает, что это удастся решить в следующие 48 часов. Однако выразила уверенность, что потом эта возможность будет.
"Мой сигнал членам ЕС ясен: у нас есть один ключевой путь к победе, и это солидарность с Украиной и единство Европейского Союза", - подчеркнула президент Еврокомиссии.
Предложения ЕС к саммиту
По ее словам, Европейская комиссия подготовила к саммиту ЕС предложения по укреплению обороноспособности объединения. Также говорилось об уменьшении зависимости от российских энергоносителей на эмбарго на нефть и газ страны-агрессорки.
Также стоял вопрос Украины - "с акцентом на краткосрочную финансовую помощь" и участия ЕС в послевоенном восстановлении.
И, конечно, будет еще одна тема, еще открытая – шестой санкционный пакет. Мы уже успешно приняли 5 санкционных пакетов. Никогда не было просто. С шестым пакетом тоже,
– отметила фон дер Ляен.
Она добавила, что, к сожалению, окончательное решение пока не было принято. Даже несмотря на то, что Еврокомиссия совместно с Францией (в этом году председательствует в Совете ЕС) "интенсивно работали в последние дни для достижения прогресса в отношении санкционного пакета".
Шестой пакет санкций не удалось принять и раньше
- Дискуссии по шестому пакету санкций ЕС продолжаются более месяца. Главным препятствием есть невозможность согласовать эмбарго на импорт нефти из России, против чего выступает Венгрия.
- 29 мая послы ЕС снова не смогли прийти к общему знаменателю в отношении шестого пакета санкций против России. Об этом сообщил редактор радио "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Юзвяк.
- Он отметил, что проблема заключается не только в отказе Венгрии поддержать введение эмбарго на российскую нефть.
- По его словам, продолжаются также оживленные дискуссии со стороны нескольких представителей стран блока, которые хотят и дальше разрешать россиянам покупать недвижимость в Евросоюзе.
- В воскресенье стало известно, что Еврокомиссия попытается предложить компромиссный вариант – запретить морскую нефть из России одновременно откладывая ограничения на импорт из ключевого нефтепровода.
- На этом фоне министр экономики Германии Роберт Габек выразил опасение, что единство Европейского Союза "начинает рушиться" накануне саммита лидеров блока.