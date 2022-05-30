Об этом сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен журналистам накануне саммита Европейского совета, передает 24 канал. Она заявила, что, скорее всего, саммите ЕС 30 – 31 мая 2022 года шестой санкционный пакет не согласуют.

Внимание "Проблема не только с нефтяным эмбарго": послы ЕС снова не смогли согласовать шестой пакет санкций

Она подчеркнула, что не ожидает, что это удастся решить в следующие 48 часов. Однако выразила уверенность, что потом эта возможность будет.

"Мой сигнал членам ЕС ясен: у нас есть один ключевой путь к победе, и это солидарность с Украиной и единство Европейского Союза", - подчеркнула президент Еврокомиссии.

Предложения ЕС к саммиту

По ее словам, Европейская комиссия подготовила к саммиту ЕС предложения по укреплению обороноспособности объединения. Также говорилось об уменьшении зависимости от российских энергоносителей на эмбарго на нефть и газ страны-агрессорки.

Также стоял вопрос Украины - "с акцентом на краткосрочную финансовую помощь" и участия ЕС в послевоенном восстановлении.

И, конечно, будет еще одна тема, еще открытая – шестой санкционный пакет. Мы уже успешно приняли 5 санкционных пакетов. Никогда не было просто. С шестым пакетом тоже,

– отметила фон дер Ляен.

Она добавила, что, к сожалению, окончательное решение пока не было принято. Даже несмотря на то, что Еврокомиссия совместно с Францией (в этом году председательствует в Совете ЕС) "интенсивно работали в последние дни для достижения прогресса в отношении санкционного пакета".

Внимание! Премьер-министр Эстонии Кая Каллас также заявляла, что шестой пакет санкций вряд ли согласуют на саммите лидеров ЕС 30 мая.

Шестой пакет санкций не удалось принять и раньше

Дискуссии по шестому пакету санкций ЕС продолжаются более месяца. Главным препятствием есть невозможность согласовать эмбарго на импорт нефти из России, против чего выступает Венгрия.

29 мая послы ЕС снова не смогли прийти к общему знаменателю в отношении шестого пакета санкций против России. Об этом сообщил редактор радио "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Юзвяк.

Он отметил, что проблема заключается не только в отказе Венгрии поддержать введение эмбарго на российскую нефть.

По его словам, продолжаются также оживленные дискуссии со стороны нескольких представителей стран блока, которые хотят и дальше разрешать россиянам покупать недвижимость в Евросоюзе.

В воскресенье стало известно, что Еврокомиссия попытается предложить компромиссный вариант – запретить морскую нефть из России одновременно откладывая ограничения на импорт из ключевого нефтепровода.

На этом фоне министр экономики Германии Роберт Габек выразил опасение, что единство Европейского Союза "начинает рушиться" накануне саммита лидеров блока.

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