Про це повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн журналістам напередодні саміту Європейської ради, передає 24 канал. Вона заявила, що найімовірніше саміті ЄС 30 – 31 травня 2022 року шостий санкційний пакет не погодять.

Увага "Проблема не лише з нафтовим ембарго": посли ЄС знову не змогли погодити шостий пакет санкцій

Вона наголосила, що не очікує, що це вдасться вирішити в наступні 48 годин. Однак висловила впевненість, що потім така можливість буде.

"Мій сигнал членам ЄС чіткий: у нас є один ключовий шлях до перемоги, і це солідарність із Україною та єдність Європейського Союзу", – наголосила президентка Єврокомісії.

Пропозиції ЄС до саміту

За її словами, Європейська комісія підготувала до саміту ЄС пропозиції щодо зміцнення обороноздатності об'єднання. Також мовилося про зменшення залежності від російських енергоносіїв на ембарго на нафту та газ країни-агресорки.

Також стояло питання України – "з наголосом на короткострокову фінансову допомогу", й участі ЄС у повоєнній відбудові.

І, звісно, буде ще одна тема, яка ще відкрита – шостий санкційний пакет. Ми вже успішно ухвалили 5 санкційних пакетів. Ніколи не було просто. Із шостим пакетом теж,

– зазначила фон дер Ляєн.

Вона додала, що, на жаль, остаточного рішення поки не ухвалили. Навіть попри те, що Єврокомісія спільно з Францією (цьогоріч вона головує в Раді ЄС) "інтенсивно працювали в останні дні для досягнення прогресу щодо санкційного пакета".

Увага! Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас також заявляла, що шостий пакет санкцій навряд чи погодять на саміті лідерів ЄС 30 травня.

Шостий пакет санкцій не вдалося ухвалити й раніше

Дискусії щодо шостого пакета санкцій ЄС тривають понад місяць. Головною перешкодою є неможливість погодити ембарго на імпорт нафти з Росії, проти чого виступає Угорщина.

29 травня, посли ЄС знову не змогли дійти спільного знаменника щодо шостого пакета санкцій проти Росії. Про це повідомив редактор радіо "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Юзвяк.

Він зазначив, що проблема полягає не лише у відмові Угорщини підтримати введення ембарго на російську нафту.

За його словами, тривають також жваві дискусії з боку декількох представників країн блоку, які хочуть й надалі дозволяти росіянам купувати нерухомість у Євросоюзі.

У неділю стало відомо, що Єврокомісія спробує запропонувати компромісний варіант – заборонити морську нафту з Росії, одночасно відкладаючи обмеження на імпорт з ключового нафтопроводу.

На цьому тлі міністр економіки Німеччини Роберт Габек висловив побоювання, що єдність Європейського Союзу "починає руйнуватися" напередодні саміту лідерів блоку.

До теми – ЄС так і не домовився про нафтове ембарго проти Росії: дивіться відео