Росія давно собі ставила за мету послабити вплив Європейського Союзу та НАТО. Задля цього і створювалися чвари всередині країни.

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Та після нападу Росії на Україну, ЄС та НАТО стали ще більш згуртованими. Те через три місяці від початку війни ця єдність Європейського Союзу "починає руйнуватися", особливо що стосується санкцій проти Росії. Про це наголосив міністр економіки та захисту клімату Німеччини Роберт Габек.

Не можуть домовитися через нафтове ембарго

Європейський Союз активно запроваджував санкції проти Росії, з кожним разом завдаючи все більшого удару по російській економіці. Загалом було запроваджено п'ять пакетів санкцій проти Росії. Але останній з них – ще 8 квітня. Після цього процес зупинився.

В шостому пакеті санкцій, який мали запровадити, ЄС мав накласти ембарго на постачання російської нафти. Адже саме доходи від енергоресурсів чи не найбільше наповнюють російський бюджет, гроші з якого і витрачають на війну проти України.

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Але країнам ЄС так і не вдалося поки погодити деталі цього пакету санкцій. Адже чимало з них залежні від поставок російської нафти. Дехто просто невзмозі відмовитися від неї, адже немає можливості отримувати нафту з інших джерел. Є й такі, хто не хоче відмовлятися від дешевших енергоресурсів.

У п'ятницю, 27 травня, європейські країни намагалися досягти угоди про ембарго на морські поставки російської нафти, водночас дозволяючи поставки нафтопроводами. Все це заради компромісу з Угорщиною, щоб вона розблокувала запровадження нових санкцій проти Москви.

"Після нападу Росії на Україну ми побачили, що може статися, коли Європа буде єдиною. З огляду на понеділковий саміт, будемо сподіватися, що так і буде. Але вона вже починає руйнуватися і знову руйнуватися", – заявив Габек.

Вже у понеділок та вівторок (30 – 31 травня) лідери ЄС знову зустрінуться, щоб обговорити новий пакет санкцій проти Росії. Він має включати нафтове ембарго та програму, спрямовану на прискорення припинення залежності від викопного палива, включаючи російський газ.

Габек закликав Німеччину виступити єдиним голосом на саміті замість того, щоб утримуватися від голосування через розбіжності в поглядах всередині правлячої коаліції країни. Він закликав до подібної єдності й інші країни ЄС.

"Європа все ще залишається величезною економічною територією з неймовірною економічною потужністю. І коли вона об'єднається, вона може використовувати цю силу", – переконаний Габек.

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