Речь идет о значительном ограничении импорта российской нефти в ЕС. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на вечернее обращение президента за 31 мая.

Заметьте Авиаудар по цистерне с Азотом в Северодонецке, нефтяное эмбарго от ЕС: основное за 97 день войны

Это только поможет миру

Глава государства подчеркнул, что 6 санкционный пакет против России еще не утвержден и не вступил в силу. Однако уже видны ключевые элементы давления и главное – его направление.

Благодарен всем, кто работал на достижение этого согласия. Практический результат – это минус десятки миллиардов евро, которые Россия теперь не сможет направить на финансирование террора.

– сказал Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что это очень важный шаг, который поможет мировому сообществу. Ведь отказ европейских стран от российской нефти и другого ископаемого топлива значительно ускорит переход на возобновляемые источники энергии.

Россия проигрывает экономически

По мнению президента, такой удар по России стратегически оставит ее "на обочине современной экономики". Эта страна не сможет приспособиться к глобальной изоляции от цивилизованного мира. "А значит, проигрывает. Проигрывает экономически", – отметил Владимир Зеленский.

Также наша власть ожидает:

Отключение одного из крупнейших российских банков "Сбербанка" от международной платежной системы SWIFT.

Прекращение речи русских дезинформационных каналов в Европе.

Новые жесткие персональные санкции.

Все это предусмотрено в шести санкционном пакете ЕС.

Будем работать и над новыми ограничениями против России за эту войну. Как только заработает шестой пакет, сразу начнем готовить седьмой,

– сказал глава Украины.

По его мнению, больше не может оставаться никаких существенных экономических отношений свободного мира с государством-террористом.

Как стало известно о согласовании санкций

Долгое время 6 пакет блокировался некоторыми из членов ЕС. Прежде этим занималась Венгрия, власти которой много раз заявляли о неготовности к отказу от российской нефти.

Во второй половине дня 30 мая премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна поддержит частичное эмбарго. А уже в начале следующих суток глава Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что ЕС достиг соглашения о запрете импорта российской нефти.

Обращение президента за 31 мая: смотрите видео