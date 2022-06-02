Кулеба розповів, що Україна підтримує зв'язок з Китаєм, але наразі немає жодних сигналів про те, що китайська влада готова зайняти чиюсь позицію. Про це повідомляє 24 канал.

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Рішення Китаю вплине на динаміку війни

В ефірі національного телемарафону Кулеба заявив, що момент, в якому Китай готовий прийняти рішення, "ще не настав". На його думку, Пекін вичікує, куди схиляться шальки терезів. Але якщо Китай зробить якийсь крок, це суттєво вплине на хід війни.

Китай все ще займає таку вичікувальну позицію, тобто він дивиться, куди схиляться шальки терезів. Він розуміє свою вагу і розуміє, що в будь-який момент він може зробити крок, який буде безумовно важливий для динаміки цього конфлікту,

– розповів Кулеба.

Тим часом Китай погрожує Тайваню

Зауважимо, що Китай погрожує Тайваню й регулярно заходить на його територію сил ППО. Минулого тижня китайські військові провели навчання навколо Тайваню як "урочисте попередження" проти його "змови" зі Сполученими Штатами. Адже у штатах кажуть, що захистять Тайвань у випадку вторгнення Китаю.

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Довідка. Тайвань оголосив про відокремлення від Китаю під час громадянської війни у 1949 році. Пекін не визнає незалежності острова і вважає його своєю провінцією. Адміністративний статус регіону не врегульований.

Натомість уряд Тайваню заявляє, що хоче миру, але буде захищатися у разі нападу.

Останнім часом Китай посилив тиск на Тайвань:

Зокрема 30 травня одразу 30 літаків ВПС Китаю вдерлися на територію Тайваню. Це стало найбільшим вторгненням з січня 2022 року, коли у зоні ППО з'явилося аж 39 китайських літаків.

А 6 травня 18 китайських літаків увійшли до зони ППО Тайваню. Через це Військово-повітряні сили країни піднялися для захисту повітряного простору.

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