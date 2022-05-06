Про ситуацію повідомило міністерство оборони Тайваню. Країна вже неодноразово скаржилась на порушення їхнього простору китайськими літаками.
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Заважимо, що китайські літаки перебували не в небі над Тайванем, а в його зоні ідентифікації ППО. Це ширша зона, яку Тайвань контролює і патрулює.
Тайванські винищувачі підняли в повітря, щоб попередити китайські літаки, а ракети ППО розгорнули для спостереження за діями,
– заявили в МО країни.
Міноборони Китаю ніяк не прокоментувало ситуацію. Але наразі Тайвань перебуває в стані підвищеної готовності через побоювання, що Китай використає повномасштабне вторгнення Росії в Україну й постарається окупувати острів.
Конфлікт Китаю і Тайваню: останні події
- Тайвань оголосив про відокремлення від Китаю під час громадянської війни у 1949 році. Пекін досі не визнає незалежності острова і вважає його своєю провінцією. Адміністративний статус регіону не врегульований.
- Офіційно Вашингтон не має відносин з владою Тайваню, однак між ними з 1979 року діє закон, за яким США можуть постачати у регіон оборонну зброю. При цьому американська влада підтримує позицію Пекіна про єдиний китайський уряд.
- Останні роки Китай доволі активно порушує повітряний простір ППО Тайваню.
- Після того, як Росія розпочала проти України повномасштабну війну, "візити" китайських літаків до Тайваню почастішали, а у США дещо змінили думку й тепер вважають, що острів повинен захищати свій суверенітет у разі нападу Китаю. Також Білий дім пригрозив Китаю санкціями у випадку вторгнення на територію Тайваню.
- Конгресмени США 14 квітня прибули з візитом у Тайвань. На що прессекретар Міноборони Китаю У Цянь заявив, що це сприяє створенню напруги у Тайванській протоці.
- У Міноборони КНР також заявляють, що повномасштабні військові навчання на воді та у повітрі поблизу Тайваню – нібито вимушений захід, якого довелось вжити з огляду на ситуацію.
- Тим часом китайська сторона постійно наголошує на тому, що Тайвань є невід'ємною частиною території Китаю, а будь-яке іноземне втручання неприпустиме. Хоч минуло понад 70 років, КНР досі не хоче визнавати незалежність Тайваню.
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