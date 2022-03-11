Про це заявила помічниця міністра оборони США зі стратегії, планів і можливостей Мара Карлін.

Читайте також Боррель заявив, що Путін зазнав невдачі у своїй впевненості в завоюванні України

Я думаю, що ситуація, яку ми зараз спостерігаємо в Україні, є для них прикладом. Тайвань повинен робити все можливе, щоб створити асиметричні можливості, підготувати своє населення, аби воно могло бути якомога більш колючим, якщо Китай вирішить порушити суверенітет,

– сказала вона на слуханнях у Сенаті 10 березня.

Сполучені Штати, як і більшість країн, не мають офіційних зв'язків з Тайванем, але є його основним постачальником озброєнь, і вже давно закликають їх купувати економічно ефективні та мобільні оборонні системи – так звані "асиметричні" озброєння - для протидії більш потужному Китаю.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми – зараз найшвидші. Цілодобово!