Про це повідомив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, спілкуючись зі ЗМІ у Версалі 10 березня.

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Він (Путін – 24 канал) вірив, що збирається розділити нас, він зазнав невдачі. Він вважав, що збирається послабити трансатлантичні відносини, і йому це не вдалося. Тепер він повинен зупинитися,

– сказав представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики.

Жозеп Боррель зазначив, що після того, як європейські країни зменшать залежність від російського експорту енергоносіїв, стане набагато безпечніше. За його словами, треба менше витрачати газу, цього вимагає клімат.

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