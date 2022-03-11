Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Баррель, общаясь со СМИ в Версале 10 марта.

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Он (Путин – 24 канал) верил, что собирается разделить нас, он потерпел неудачу. Он считал, что собирается ослабить трансатлантические отношения, и ему это не удалось. Теперь он должен остановиться,

– сказал представитель Евросоюза по вопросам внешней политики.

Жозеп Баррель отметил, что после того, как европейские страны уменьшат зависимость от российского экспорта энергоносителей, станет намного безопаснее. По его словам, надо меньше расходовать газа, этого требует климат.

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