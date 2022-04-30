Росія не може досягнути в Україні жодних своїх цілей. Окрім того, допомога партнерів, санкції та підтримка усього цивілізованого світу виносить такий розвиток подій за межі можливого. Росіяни вирішили розіграти свій останній козир – ядерну зброю.
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Реакція Пекіну
На тлі погроз росіян щодо використання тактичної ядерної зброї Китай готується до провелення ядерних випробувань. Зазначається, що востаннє Пекін проводив подібні заходи у 2017 році. Китай заявляв, що буде дотримуватися нейтралітету у війні Росії проти України, але ядерна загроза змусила його бути готовим до різних сценаріїв.
Погрози Росії
- Російські окупанти почали відчувати неминучість своєї поразки у війні з Україною. У надії зменшити масштаби підтримки України від усього цивілізованого світу росіяни почали говорити про використання ядерної зброю та Третю світову.
- На заяви агресора одразу відреагував очільник Пентагону Ллойд Остін. Він зазначив, що у випадку атомної війни переможця не буде, адже постраждають усі, тому риторика Москви дуже небезпечна.
- Британський прем'єр Борис Джонсон не вірить, що Росія застосує ядерну зброю у війні проти України.
- Натомість попри попередні звіти США заяаили, що серйозно ставляться до ядерної загрози з боку Росії. Вікторія Нуланд заявила, що усі сподіваються на те, що Путін та його оточення не наважаться на таке рішення. Якщо ж це таки станеться, то від наслідків ядерної атаки Росія вже не оговтається.
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