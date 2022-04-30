Росія не може досягнути в Україні жодних своїх цілей. Окрім того, допомога партнерів, санкції та підтримка усього цивілізованого світу виносить такий розвиток подій за межі можливого. Росіяни вирішили розіграти свій останній козир – ядерну зброю.

Читайте також Кожна хвилина приносила 400 мільйонів доларів, – ОП про виступ Зеленського перед Світовим банком

Реакція Пекіну

На тлі погроз росіян щодо використання тактичної ядерної зброї Китай готується до провелення ядерних випробувань. Зазначається, що востаннє Пекін проводив подібні заходи у 2017 році. Китай заявляв, що буде дотримуватися нейтралітету у війні Росії проти України, але ядерна загроза змусила його бути готовим до різних сценаріїв.

Погрози Росії

Російські окупанти почали відчувати неминучість своєї поразки у війні з Україною. У надії зменшити масштаби підтримки України від усього цивілізованого світу росіяни почали говорити про використання ядерної зброю та Третю світову.

На заяви агресора одразу відреагував очільник Пентагону Ллойд Остін. Він зазначив, що у випадку атомної війни переможця не буде, адже постраждають усі, тому риторика Москви дуже небезпечна.

Британський прем'єр Борис Джонсон не вірить, що Росія застосує ядерну зброю у війні проти України.

Натомість попри попередні звіти США заяаили, що серйозно ставляться до ядерної загрози з боку Росії. Вікторія Нуланд заявила, що усі сподіваються на те, що Путін та його оточення не наважаться на таке рішення. Якщо ж це таки станеться, то від наслідків ядерної атаки Росія вже не оговтається.

Дивіться також – британці є спонсорами вступу України в НАТО