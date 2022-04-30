Россия не может добиться в Украине никаких своих целей. Кроме того, помощь партнеров, санкции и поддержка всего цивилизованного мира выносят развитие событий за пределы возможного. Россияне решили разыграть свой последний козырь – ядерное оружие.

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Реакция Пекина

На фоне угроз россиян по использованию тактического ядерного оружия Китай готовится к проведению ядерных испытаний. Отмечается, что в последний раз Пекин проводил подобные мероприятия в 2017 году. Китай заявлял, что будет придерживаться нейтралитета в войне России против Украины, но ядерная угроза заставила его быть готовым к разным сценариям.

Угрозы России

Российские оккупанты начали ощущать неизбежность своего поражения в войне с Украиной. В надежде уменьшить масштабы поддержки Украины от всего цивилизованного мира, россияне начали говорить об использовании ядерного оружия и Третью мировую.

На заявления агрессора сразу отреагировал глава Пентагона Ллойд Остин. Он отметил, что в случае атомной войны победителя не будет, ведь все пострадают, поэтому риторика Москвы очень опасна.

Британский премьер Борис Джонсон не верит, что Россия применит ядерное оружие в войне против Украины.

Вместо этого, несмотря на предыдущие отчеты США, заявили, что серьезно относятся к ядерной угрозе со стороны России. Виктория Нуланд заявила, что все надеются на то, что Путин и его окружение не отважятся на такое решение. Если это произойдет, то от последствий ядерной атаки Россия уже не оправится.

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