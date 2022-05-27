Туреччина найбільший приклад умиротворення

Вони не просто нам пропонували поступитися територіями, а ще й сварили публічно НАТО, що ті на турецький план умиротворення не згодні

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Обидві країни не наклали санкції

Туреччина допомагає Росії торгувати нашим вкраденим зерном. Перелік довгий.

Є питання

Так чому ж Туреччина наш друг та союзник, КНР нас влаштовує, а ті, хто накладають санкції, постачають зброю, дають гроші – вороги?