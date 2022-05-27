Одноокий світ
Дуже дивно читати таке та чути про якусь "загрозу ескалації" зараз – наприкінці травня 2022 року.
Про головне Чому Німеччині не варто займати позицію страуса зі зброєю для України
Здається, що будь-яка можлива ескалація відбулася уже давно. Ще коли ворог штурмував "Азовсталь" із застосуванням будь-якої наявної у них найпотужнішої неядерної зброї.
Росіяни хизуються застосуванням в Україні важких вогнеметних систем "Солнцепек": відео
Не пропустіть Озброєння для України: не впадайте в ейфорію
Флешмоб правди
Думаю, варто нам усім максимально поширити відео "не ескалації" від рашистів, супроводжуючи це текстами на доступних нам мовах.
Світ має бачити, що ескалація з боку московитів уже відбулася, і вони використовують усе, що лише можуть проти України. Й Україна не повинна лишатися з цим сам на сам.
До теми – окупанти застосовують в Україні заборонену застарілу зброю: дивіться відео