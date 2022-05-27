Одноокий світ

Дуже дивно читати таке та чути про якусь "загрозу ескалації" зараз – наприкінці травня 2022 року.

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Здається, що будь-яка можлива ескалація відбулася уже давно. Ще коли ворог штурмував "Азовсталь" із застосуванням будь-якої наявної у них найпотужнішої неядерної зброї.

А тепер рашистські пропагандисти радісно викладають у мережу відео із застосуванням системи "Солнцепек". Якщо це – це не ескалація, то що тоді ескалація?

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Флешмоб правди

Думаю, варто нам усім максимально поширити відео "не ескалації" від рашистів, супроводжуючи це текстами на доступних нам мовах.

Світ має бачити, що ескалація з боку московитів уже відбулася, і вони використовують усе, що лише можуть проти України. Й Україна не повинна лишатися з цим сам на сам.

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