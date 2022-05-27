Німецький шпагат

Насправді німці єдині із західного світу займають таку дивну подвійну позицію, мовляв, не треба постачати важке озброєння Україні. Хоча постачання важкого озброєння вже йде.

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Є "Цезарі" 155 міліметрів із Франції і є відповідні італійські гармати FH70 (теж 155 міліметрів). Тобто це все – важке озброєння, не кажучи вже про те, що поставили 200 танків з Польщі, наші друзі зі Словаччини, Словенії постачають сюди всю номенклатуру озброєнь.

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І якщо німці починають позиціонувати це як щось, що призведе до ескалації, що це конфлікт із НАТО, то не хочу засмучувати наших німецьких друзів – це вже відбувається і з цим ви нічого не зробите.

Тому що ви ні на кого не нападаєте – ви обороняєтесь. Або ми вас обороняємо. Поки що без німецьких Panzerhaubitze 2000. Ну, нічого. Свою дюжину цих машин ми отримаємо.

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Тут ситуація складніша. Я чому говорю, що ми отримаємо всю зброю? Може, не все одразу – це питання логістики. Справді, не все так просто, але всі системи озброєнь будуть сюди поставлені. У тому числі – й реактивні системи залпового вогню зі США. А може, вони вже тут? Хтозна.

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