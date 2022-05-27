Немецкий шпагат

На самом деле, немцы единственные из западного мира занимают такую странную двойную позицию, мол, не нужно поставлять тяжелое вооружение Украине. Хотя поставка тяжелого вооружения уже идет.

Достойно внимания Герои в джинсах: кто держит на своих плечах Харьков

Есть "Цезари" 155 миллиметров из Франции и есть соответствующие итальянские пушки FH70 (тоже 155 миллиметров). То есть это все тяжелое вооружение, не говоря уже о том, что поставили 200 танков из Польши, наши друзья из Словакии, Словении поставляют сюда всю номенклатуру вооружений.

Украина – щит Европы

И если немцы начинают позиционировать это как нечто, что приведет к эскалации, что это конфликт с НАТО, то не хочу огорчать наших немецких друзей – это уже происходит, и с этим вы ничего не сделаете.

Потому что вы ни на кого не нападаете – вы обороняетесь. Или мы вас охраняем. Пока что без немецких Panzerhaubitze 2000. Ну, ничего. Свою дюжину машин мы получим.

Советуем Два приема, которые смогут "задушить" Россию экономически

Здесь ситуация более сложная. Я почему говорю, что мы получим все оружие? Может, не все сразу – это вопрос логистики. В самом деле, не все так просто, но все системы вооружений будут сюда поставлены. Среди них – и реактивные системы залпового огня из США. А может, они уже здесь? Кто знает.

Актуальное – дадут ли США Украине реактивные системы залпового огня: смотрите видео