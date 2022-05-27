Ніхто не хоче нафти "з кров'ю"

Російська нафта сьогодні продається погано. Дисконт складає 30%. Росія побудувала три нові нафтоекспортні порти, але… Нафтою заповняють нафтові танкери, й далі вони не йдуть.

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Танкер, виявляється, щоб заходити в порти, має бути застрахований, але страхові компанії не готові страхувати цей вантаж і ризики з ним пов'язані. У результаті сьогодні приблизно 62 мільйонів барелів російської сирої нафти марки Urals, рекордна кількість, зберігаються на суднах у морі.

Обсяг сирої нафти марки Urals на воді втричі перевищує середній довоєнний показник, незважаючи на те, що експорт російської морської нафти в травні вже впав до 6,7 мільйонів ​​барелів на добу, що приблизно на 15% менше, ніж 7,9 барелів на добу у лютому.

30% видобутої нафти взагалі не можуть продати. Наприклад, вся нафта "Лукойлу", яка продавалася в США, померла. Разом із мережею АЗС "Лукойлу" у США. "Лукойлу" накопичувати здобуту непродану нафту нема де. Попереду – консервація свердловин.

Зниження пропозиції російської нафти на світовому ринку в другій половині 2022 року може досягти 3 мільйонів барелів на добу (приблизно з 10,5), йдеться в щомісячному звіті Міжнародного енергетичного агентства.

Виробництво нафти у Росії може скоротитися на 25%. При цьому сама Росія оптимістично очікує, що цього року вона може втратити "лише" 17% свого довоєнного видобутку нафти, повідомило агентство Reuters.

Хто поповнював скарбницю окупантів

Скільки це у цифрах: видобуток нафти в Росії у 2021 році склав 524,05 мільйонів тонн (3 830 мільйонів барелів). Експорт при цьому – 230 мільйонів тонн (43% від видобутку). Виручка від поставок при цьому збільшилася на 34%, до $110,1 мільярда. Середня ціна – 65,5 доларів за барель (при собівартості 15 – 45 доларів, залежно від родовища).

Хто купував:

КНР – 70,1 мільйона тонн нафти на суму 34,9 мільярда доларів (середня 68 доларів);

Голландія – 37,4 мільйона тонн на 17,3 мільярда доларів (63,3 долара);

Німеччина – 19,2 мільйона тонн на 9,3 мільярда доларів (66 доларів);

Білорусь – 14,9 мільйона тонн на 6,4 мільярда доларів (58,8 долара);

Південна Корея – 13,5 мільйонів тонн на 6,4 мільярда доларів (65 доларів);

Польща – 11,2 мільйона тонн на 5,4 мільярда (66 доларів;)

Італія – 8,9 мільйона тонн на 4,2 мільярда доларів (64,6 долара);

США – 7,4 мільйона тонн на 3,7 мільярда доларів (68,5 доларів);

Фінляндія – 6,3 мільйона тонн на 3 мільярди доларів (65,2 долара);

Словаччина – 5,3 мільйона тонн на 2,5 мільярди доларів (64,6 долара).

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Для порівняння, зараз ціна російської нафти марки URALS становить приблизно 87 доларів, BRENT коштує 117,3 долара (на 34% дорожче).

Загалом на частку країн Євросоюзу в 2021 році припало 47% постачання російської нафти у фізичному вираженні (108,1 мільйона тонн, 50,9 мільярда доларів). Ось хто повинен накладати нафтові санкції перш за все!

Поранені, але не добиті

Москва залежить від доходів свого потужного нафтогазового сектора, який у січні становив 45% федерального бюджету. Згідно з публічною статистикою, середньодобовий видобуток нафти в РФ у 2021 році склав 10,52 мільйона барелів.

Лідери видобутку (2021):

НК "Роснефть" – 170,73 мільйона тонн (у грудні – 14,24 мільйона тонн);

"Лукойл" – 75,73 мільйона тонн (6,83 мільйона тонн);

"Сургутнафтогаз" – 55,45 мільйона тонн (5,07 мільйона ​​тонн);

"Газпром нафта" – 38,57 мільйона ​​тонн (3,29 мільйона тонн);

"Татнафта" – 27,83 мільйона тонн (2,44 мільйона тонн);

"Башнафта" – 13,77 мільйона ​​тонн (1,5 мільйона тонн);

"Славнафта" – 9,85 мільйона тонн (1 мільйон тонн);

"Новатек" – 8,05 мільйона тонн (666,92 тисячі тонн);

"РусНафта" – 6,68 мільйона тонн (589,75 тисяч тонн).

Якщо перевести те, що відбувається, в цифри, незважаючи на зростання цін на нафту, втрати РФ будуть суттєвими, але не критичними. Якщо падіння видобудку відбудеться на 25%, то Росія втратить 131 мільйон тонн, або майже 1 мільярд барелів, що в грошовому еквіваленті дорівнює недоотриманим 80 мільярдам.

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При цьому зі зростанням цін на нафту Росія все одно отримає суттєву суму – 240 мільярдів доларів з урахуванням внутрішнього ринку, що можна порівняти з доходами 2021 року.

Відповідно санкції потрібно посилювати, вводячи повне ембарго на імпорт нафти з РФ або вводячи мита, що з'їдатимуть всю маржу РФ.

За ціною 84 долари і собівартості приблизно 30 доларів, мито повинно сягати 50 доларів за барель. І буде європейцям щастя, а рашці урок.

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