Чому міфічне ембарго – козир для Орбана

Фокус на ембарго, яке ніяк не запровадять, стає навіть шкідливим. Це дало можливість Орбану та Угорщині шантажувати ЄС та постійно підвищувати ставки у цій "дискусії на крові".

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Засадниче для Орбана – це скористатися ситуацією та отримати від ЄС якомога більше грошей. Йдеться не тільки про кошти на будівництво нового нафтопроводу, але й про розблокування інших фондів. Все, щоб "не зруйнувати європейську єдність".

На радість росіян європейська боротьба довкола ембарго також збільшує ціни на нафту та пальне – через непевність ситуації ринок нервує.

Як бити по ворогах прицільно

Тим часом ембарго – не єдиний спосіб позбавити росіян мільярдних прибутків. Ми чомусь перестали просувати пропозицію України щодо накопичення на окремому escrow-рахунку коштів за продаж російських енергоресурсів. Ідея не знайшла великої підтримки в ЄС і зависла в повітрі. Якщо Україна не просуватиме цю ідею, то в повітрі вона і залишиться.

А ще ми можемо говорити з Орбаном мовою, яку він розуміє: мовою сили. Це не надто дипломатична тактика, та хіба з хижаками можна по-іншому.

Угорщина скаржиться на те, що залежить від нафтопроводу "Дружба". Але, по-перше, вона вже відмовлялася від російської нафти, коли у 2019 році та була забруднена хлором, а, по-друге, цей нафтопровід проходить українською територією, а в Україні – війна, і наш інтерес в якнайшвидшому перекритті Росії всіх фінансових джерел, що живлять цю війну. Саме тому всі важелі важливі, а особливо в ситуації, коли йдеться про тиск на Будапешт.

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Звісно, є й інші опції, які ми вже запропонували в межах нашого головування в Енергетичному співтоваристві. Аналітика щодо них вже напрацьована, бо без розрахунків всі "опції" – проста трата часу та можливостей.

Але подальший розвиток та тактика – це питання, яке має вирішувати вище керівництво. Ми лише нагадуємо про можливості, які в нас є.

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