"Асвабадітєлі" тримають кишені широко
Що б там не брехала російська влада та її обслуга, якими б найвищими цілями не пояснювали напад на Україну, реальний сенс війни – розграбування захоплених територій. З Херсонської області вивозять агропродукцію, зі зруйнованого Маріуполя – метал.
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Всі нісенітниці про "допомогу Донбасу" та "денацифікацію" – насправді просто брехня для відводу очей.
Російські пропагандисти вже хизуються вивезенням українського майна за Маріуполя / Фото з фейсбуку Дениса Казанського
Якщо загалом Росія зазнає через тупу загарбницьку війну лише колосальних збитків, то високопосадовці-мародери отримали шанс озолотитися на війні.
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