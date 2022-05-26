"Асвабадітєлі" тримають кишені широко

Що б там не брехала російська влада та її обслуга, якими б найвищими цілями не пояснювали напад на Україну, реальний сенс війни – розграбування захоплених територій. З Херсонської області вивозять агропродукцію, зі зруйнованого Маріуполя – метал.

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Всі нісенітниці про "допомогу Донбасу" та "денацифікацію" – насправді просто брехня для відводу очей.

Кожен, хто підтримує каральну операцію РФ, виступає саме за ось це пограбування України російською верхівкою, яка озвіріла від жадібності й крові.



Російські пропагандисти вже хизуються вивезенням українського майна за Маріуполя / Фото з фейсбуку Дениса Казанського

Якщо загалом Росія зазнає через тупу загарбницьку війну лише колосальних збитків, то високопосадовці-мародери отримали шанс озолотитися на війні.

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