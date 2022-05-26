Путін сам відкрив скриньку Пандори для Росії

Масштаб цих бід (ніби ком вони пішли одна за одною) – саме через крадіжку Криму, яку здійснили у 2014 році, але реально вона планувалася дуже давно і ретельно.

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Це злодійство з погляду раціональності абсолютно незрозуміле, бо жодної користі росіяни від Криму не отримують – вони там відпочивали більше та краще, коли Крим належав Україні.

Росія регулярно витрачає великі гроші на Крим, санкції прив'язуються до Криму. І сам факт крадіжки території хіба що стимулює розуміння того, що Росія у світі є злочинцем. В абсолютній більшості держав ніхто цього злодійства не визнає, і віддавати його доведеться після отримання всіх шишок за цей Крим.

Але Росія повелася в питанні Криму приблизно, як Шура Балаганов, коли стирив гаманець з пудреницею і 1,32 рубля, маючи кілька десятків тисяч після відповідних маніпуляцій. Відтак, абсолютно шалений вчинок.

Кремлівське потойбіччя

На цей шалений вчинок наважилося російське керівництво. Чому? Тому що, по-перше, як говорив Ключевський, якщо римські імператори збожеволіли від абсолютизму, чому б не збожеволіти і російським імператорам? Тобто зализали розум, який, можливо, колись і був, у керівництва Росії.

Ну і, крім того, звісно, ​​всілякі історичні манії. Люди, які живуть у бункері, які панічно бояться всього і організовують столи на 20 метрів, у них починаються всілякі манії.

І ось одна з таких історичних маній – спроба якоюсь величчю компенсувати відсутність звичайного нормального людського життя у цих людей. Це манія влади. Ми бачимо жалюгідні результати цього всього на прикладі нинішнього російського президента, який сидить у бункері, не вилазить і змушує здавати кал тих, хто з ним спілкується, за два тижні до зустрічі тощо. Столи ці смішні – жалюгідне видовище.

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У цих маніях підземельних їм приходять якісь історичні екскурси, фантастичні версії. Ми бачимо відлуння цих версій на російському телебаченні. Там час від часу з'являлися якісь божевільні історії про Візантію, божевільні історії про Київ, божевільні історії взагалі про Русь. Тобто абсолютно ненаукова фігня, яку впарюють цим людям, у яких просто немає гуманітарної освіти, немає тверезого розуміння історії – є лише якісь зведення спецслужбістські і, відповідно, манія та параноя, яка в принципі у спецслужбістів – річ майже нормальна.

Накладаються на цю параною всілякі нездорові ідеї. Одна з таких ідей – про сакральний Крим. Щиро кажучи, я не зовсім вірю, що російське керівництво керується цими ідеями. Вони почали колись задвигати навіть про сакральне Алеппо. Уявіть собі – у сакральній Сирії. Можливо, це просто інструмент для тупих, для обдурення інших, а не себе. А, можливо, російське керівництво справді в цих мареннях живе.

Навіщо московитам чужа історія

Видно, що в голові у них – страшна каша, що ці люди ведуть Росію до загибелі, думаючи, що її рятують. Вся ця історія формувалася на величезному комплексі неповноцінності щодо української історії.

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Чому? Тому що на території України перші писемні пам'ятки, що стосуються історії України, – це десь 8 століття до нашої ери. Ясно, що на території Залісся, тобто сучасної Росії, навіть у 8 столітті нашої ери нічого не було. Тобто нуль. Звичайно, це штовхало будь-яких імператорів, царів (зокрема Путіна), щоб щось прихопити, вкрасти, щоб зробити своїм і розповісти, що це все – "наше".

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