Путин сам открыл ящик Пандоры для России

Масштаб этих бед (будто бы они пошли одна за другой) – именно из-за кражи Крыма, которую совершили в 2014 году, но реально она планировалась очень давно и тщательно.

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Это воровство с точки зрения рациональности совершенно непонятно, потому что никакой пользы россияне от Крыма не получают – они там отдыхали больше и лучше, когда Крым принадлежал Украине.

Россия регулярно тратит большие деньги в Крым, санкции привязываются в Крым. И сам факт кражи местности как бы провоцирует понимание того, что Россия в мире является преступником. В абсолютном большинстве государств никто этого воровства не признает и отдавать его придется после получения всех шишек за этот Крым.

Но Россия повела себя в вопросе Крыма примерно, как Шура Балаганов, когда стирал кошелек с пудреницей и 1,32 рубля, имея несколько десятков тысяч после соответствующих манипуляций. Следовательно, совершенно безумный поступок.

Кремлевский потусторонний мир

На этот безумный поступок отважилось российское руководство. Почему? Потому что, во-первых, как говорил Ключевский, если римские императоры сошли с ума от абсолютизма, почему бы не сойти с ума и российским императорам? То есть зализали разум, который, возможно, когда-то и был у руководства России.

Ну и, кроме того, конечно, всяческие исторические мании. Люди, живущие в бункере, панически боящиеся всего и организующие столы на 20 метров, у них начинаются всевозможные мании.

И вот одна из таких исторических маний – попытка каким-то величием компенсировать отсутствие обычной нормальной человеческой жизни у этих людей. Это мания власти. Мы видим жалкие результаты этого всего на примере нынешнего российского президента, сидящего в бункере, не вылезающего и заставляющего сдавать кал тех, кто с ним общается, за две недели до встречи и т.д. Столы эти смешные – жалкое зрелище.

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В этих маниях подземных им приходят какие-то исторические экскурсы, фантастические версии. Мы видим эхо этих версий на российском телевидении. Там время от времени появлялись какие-то безумные истории о Византии, безумные истории о Киеве, безумные истории вообще о Руси. То есть абсолютно ненаучная фигня, которую впаривают этим людям, у которых просто нет гуманитарного образования, нет трезвого понимания истории – есть только какие-то сведения спецслужбские и, соответственно, мания и паранойя, которая в принципе у спецслужб – вещь почти нормальная.

Накладываются на эту паранойю всевозможные нездоровые идеи. Одна из таких идей – о сакральном Крыму. Честно говоря, я не совсем верю, что российское руководство руководствуется этими идеями. Они начали когда-то задвигать даже сакральное Алеппо. Представьте себе – в сакральной Сирии. Возможно, это просто инструмент для тупых, для дураков других, а не себя. А может быть, российское руководство действительно в этих мечтах живет.

Зачем московитам чужда история

Видно, что в голове у них страшная каша, что эти люди ведут Россию к гибели, думая, что ее спасают. Вся эта история формировалась на огромном комплексе неполноценности украинской истории.

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Почему? Потому что на территории Украины первые письменные памятки, касающиеся истории Украины, – это где-то 8 век до нашей эры. Ясно, что на территории Залесья, то есть современной России, даже в 8 веке нашей эры ничего не было. То есть ноль. Конечно, это толкало любых императоров, царей (в том числе Путина), чтобы что-нибудь прихватить, украсть, чтобы сделать своим и рассказать, что это все – "наше".

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