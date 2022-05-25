Рубль они вводить собрались.... Помните, для чего россиянин открывает рот? Сколько пафосной х*рни было сказано про денацификацию, денационализацию, про биолаборатории, приближающееся НАТО и etc...

Читайте Россия не выдержит эту войну: для Кремля есть только одно разумное решение

Ложь Кремля

А в результате тупая попытка прирезать себе кусок чужой земли. Защита русскоязычных, во время которой убили столько русскоязычных, что Гитлер в восхищении привстал из гроба. Ложь, ложь и еще раз ложь. Ложь для прикрытия банального воровства, еще одной попытки аннексии.

За агрессией России нет никакой идеологии. Ни-ка-кой. Только желание профессионального вора сп*здить то, что плохо лежит. Так вот, россияне, у нас все лежит неплохо. Так, как нужно, и там, где нужно. Так что готовьтесь считать гробы. Пока от наших партизан и ДРГ. А потом от тяжелого вооружения.

Важно У сына Жириновского все будет хорошо, а Ванька-дурачок сгорит на Донбассе

Питерский гопник войдет в учебники

Надеюсь, что в скором времени и флот ваш поедет навстречу крейсеру "Москва", заждался он там в одиночестве…

Путин превзошел Гитлера / Фото Getty Images

В мире есть несколько паскудных стран с людоедскими режимами и е**нутыми лидерами, но мне кажется чемпион среди них определился. Хорошая будет глава о питерском гопнике-подонке в учебнике по истории. Даже не рядом со Сталиным станет по ранжиру.

Рядом с Пол Потом, Гитлером и Бокассой. Ким Чен Ир обзавидуется – мелок он в сравнении с бункерным говном.

Интересно – Дрон-камикадзе испортил застолье оккупантов: смотрите видео