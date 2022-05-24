Он собирается уехать в Испанию, где, по данным СМИ, у него много элитной недвижимости.

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Наследники уехали на Запад

Просто классика российского имперского патриотизма. Папаша сколотил капиталы, вешая лапшу на уши о величии России недалеким российскими пролам.

А дети и внуки в итоге спаковали чемоданы и отправились проматывать наследство на проклятый Запад, оставив одураченным фанатам бесноватого Жирика войну, бедность и вечные санкции.

Сын Жириновского сменил имя / Фото российские СМИ

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Ванька сгорит в танке

У Давида теперь все будет хорошо. А Ванька-дурачок, насмотревшийся выступлений Жириновского по ТВ, сгорит в танке при штурме Северодонецка и останется в степях Донбасса безымянной головешкой.

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