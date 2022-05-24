Він збирається виїхати до Іспанії, де, за даними ЗМІ, має багато елітної нерухомості.

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Спадкоємці виїхали на Захід

Просто класика російського імперського патріотизму. Папаша сколотив капітали, вішаючи локшину на вуха про велич Росії недалеким російським пролам.

А діти й онуки зрештою запакували валізи і вирушили промотувати спадщину на проклятий Захід, залишивши обдуреним фанатам біснуватого Жирика війну, бідність та вічні санкції.

Син Жириновського змінив ім'я / Фото російські ЗМІ

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Ванька згорить у танку

У Давида тепер усе буде гаразд. А Ванька-дурник, який надивився виступів Жириновського з ТБ, згорить у танку під час штурму Сєвєродонецька і залишиться в степах Донбасу безіменною головою.

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