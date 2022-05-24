Тоді уряд Азарова пропонував Росії, яка вже чинила відчутний економічний тиск на Україну, формат "3+1" для участі України в так званому Митному союзі. Кремль не ухвалив цей варіант.

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Але чому я це запам'ятала?

Тому що на цій зустрічі був представник від посольства Росії, який у відповідь на запитання присутніх: "А як ви бачите подальший розвиток відносин між Україною та РФ?" відповів буквально і дослівно таке: "Дивіться програми Дмитра Кисельова". Я була в шоці.

Росія ніколи не хотіла (або просто не здатна) жодного конструктиву та, тим більше, компромісу. Кремль до 2014 року мав усі можливості вибудовувати стратегічне партнерство у трикутнику Росія – Україна – Європа, де у Росії – ресурси, в України – транзит, в Європи – технології.

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Крок назад

Дві зони вільної торгівлі стали б кроком уперед, а не назад. Але Росія обрала війну та шантаж. Як завжди. Тому що будь-який крок уперед передбачає реформи, модернізацію та конкуренцію (без якої це неможливо).

У результаті той же Митний союз (від якого потихеньку відходить Казахстан) виявився не під економіку та взаємну вигоду, а під витрати на війну та ризики війни на своїй території.

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