Що задумали окупанти

З Луганщини надходять тривожні повідомлення: російські війська буквально поливають вогнем не лише позиції ЗСУ, а й мирні міста і селища.

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Ситуація на фронті дійсно складна, але провокаційні заяви міністра оборони РФ Шойгу про те, що Луганська область днями начебто буде взята під повний контроль окупантів, – не відповідають дійсності.

Наразі найбільш запеклі бої точаться фактично у передмісті Сєвєродонецька. А саме за 7 – 8 кілометрів від міста, у селищі Щедрищево, в яке, на жаль, вдалося увійти російським окупантам.

Під час наступу в напрямку Сєвєродонецька ЗСУ відбили ворожу атаку в районі села Метьолкіне, противник відступив.

За інформацією Генштабу ЗСУ, на Сєверодонецькому напрямку наші захисники вживають заходів, аби не допустити розширення ділянки вклинення та подальшого просування російських окупаційних військ. Тривають активні бойові дії.

ЗСУ мають справу з новою тактикою агресора

Варто говорити про те, що в Луганській області спостерігається зміна тактики військового протистояння з боку окупаційних військ. Якщо раніше вони штурмували міста, себто йшли на безпосередній вогневий контакт у середмісті – це стосується і Попасної, і Рубіжного, – то наразі застосовують тактику флангових охоплень опорних пунктів оборони української армії.

Мовиться про те, що росіяни намагаються обійти опорні пункти української оборони, уникаючи жертв серед власного особового складу.

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Ця тактика яскраво проявилась 20 травня, коли був здійснений фланговий обхід українських позицій поблизу селищ Троїцьке, Врубівка і Дружба.

Також підкреслю, що наразі на Луганщині задіяні найбільш боєздатні сили російської окупаційної армії. Це – 40 бригада морської піхоти і підрозділи 76-ї дивізії Повітряно-десантних військ. Останні беруть безпосередню участь власне у флангових охопленнях позицій ЗСУ.

Вірте в свою армію

Якщо говорити про те, що відбувається зараз у Луганській області, російські війська не полишають спроб узяти під контроль так звану "дорогу життя". Це траса Лисичанськ – Бахмут. Бої ведуться на відстані 7 – 10 кілометрів від цієї траси.

Але попри це, немає місця для панічних настроїв. Усі заяви окупантів про те, що Луганщина нібито взята під повний контроль і найближчим часом буде створено "котел", наразі не відповідають дійсності. ЗСУ міцно тримають свої рубежі. Лише за попередню добу було відбито 11 атак російських військ, знищено до 30 одиниць техніки.

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Водночас, я не заспокоюю українців. Варто зазначити, що окупанти зараз фактично використовують тактику Другої світової війни, тобто тактику протискування нашої оборони – беруть не вмінням, а численістю. А чисельна перевага окупаційних військ – 5:1. І вони намагаються за рахунок переваги в живій силі й техніці просуватися вглиб українських територій.

Але якщо ми подивимося на реальне просування окупантів на Луганщині, то це 15 – 20 кілометрів за місяць активної фази бойових дій. Цього явно недостатньо для того, щоб казати, що плани, перш за все, російського політичного керівництва щодо виходу на адмінкордони Луганської області відбулися як такі.

Нагадаю, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну окупаційні війська втратили понад 29 тисяч військових, а також позбулися майже 1300 танків.

Актуальне – названо напрямки, де російські окупанти найближчим часом знову підуть в наступ: дивіться відео