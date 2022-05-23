Як так сталося?

Відновлення працездатності низки зразків техніки виявилося неможливим через відсутність запчастин, наприклад, до транспортних засобів.

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Все в наявності

Що найкумедніше, згідно з звітністю придністровської сторони всі необхідні запчастини є в наявності.

Це той самий випадок, коли весь такий на форсажі хочеш вдертися до України, чи Молдови, через Придністров'я, а місцеві продали всі запчастини в Україну, чи Молдову!

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