Что задумали оккупанты

С Луганщины поступают тревожные сообщения: российские войска буквально поливают огнем не только позиции ВСУ, но и мирные города и селения.

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Ситуация на фронте действительно сложная, но провокационные заявления министра обороны РФ Шойгу о том, что Луганская область на днях вроде бы будет взята под полный контроль оккупантов, не соответствуют действительности.

Сейчас наиболее ожесточенные бои идут фактически в пригороде Северодонецка. А именно в 7 – 8 километрах от города, в поселке Щедрищево, в который, к сожалению, удалось войти российским оккупантам.

Во время наступления в направлении Северодонецка ВСУ отразили вражескую атаку в районе села Метелкино, противник отступил.

По информации Генштаба ВСУ, на Северодонецком направлении наши защитники принимают меры, чтобы не допустить расширения участка вклинения и дальнейшего продвижения российских оккупационных войск. Продолжаются активные боевые действия.

ВСУ имеют дело с новой тактикой агрессора

Следует говорить о том, что в Луганской области наблюдается изменение тактики военного противостояния со стороны оккупационных войск. Если раньше они штурмовали города, то есть шли на непосредственный огневой контакт в центре города – это касается и Попасной, и Рубежного, – теперь применяют тактику фланговых охватов опорных пунктов обороны украинской армии.

Речь идет о том, что россияне пытаются обойти опорные пункты украинской обороны, избегая жертв среди собственного личного состава.

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Эта тактика ярко проявилась 20 мая, когда был осуществлен фланговый обход украинских позиций вблизи поселков Троицкое, Врубовка и Дружба.

Также подчеркну, что в настоящее время в Луганской области задействованы наиболее боеспособные силы российской оккупационной армии. Это 40 бригада морской пехоты и подразделения 76-й дивизии Воздушно-десантных войск. Последние принимают непосредственное участие собственно во фланговых охватах позиций ВСУ.

Верьте в свою армию

Если говорить о том, что происходит сейчас в Луганской области, российские войска не оставляют попыток взять под контроль так называемую "дорогу жизни". Это трасса Лисичанск – Бахмут. Бои ведутся в 7 – 10 километрах от этой трассы.

Но, несмотря на это, нет места для панических настроений. Все заявления оккупантов о том, что Луганщина якобы взята под полный контроль и в ближайшее время будет создан "котел", пока не соответствуют действительности. ВСУ крепко держат свои рубежи. Только за предыдущие сутки было отбито 11 атак российских войск, уничтожено до 30 единиц техники.

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В то же время, я не успокаиваю украинцев. Стоит отметить, что оккупанты сейчас фактически используют тактику Второй мировой войны, то есть тактику противодействия нашей обороны – берут не умением, а многочисленностью. А численное преимущество оккупационных войск – 5:1. И они пытаются за счет превосходства в живой силе и технике продвигаться в глубь украинских территорий.

Но если мы посмотрим на реальное продвижение оккупантов в Луганской области, то это 15 – 20 километров в месяц активной фазы боевых действий. Этого явно недостаточно для того, чтобы говорить, что планы прежде всего российского политического руководства по выходу на админграницы Луганской области состоялись как таковые.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину оккупационные войска потеряли более 29 тысяч военных, а также лишились почти 1300 танков.

Актуальное – названы направления, где российские оккупанты в ближайшее время снова пойдут в наступление: смотрите видео