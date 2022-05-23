"Реальность" племени кровопийц

Могу только сказать, что люди живут в своем воображаемом мире, полном внутренних мифов, вымышленных опасностей и теорий мировых заговоров против России.

О главном Почему от победы Украины над Россией зависит судьба мира

Весь мир – враги, кольцо замыкается, нацисты наступают, англичанка гадит, Россия – родина бобра и справедливости, оплот мирового разума. Биолаборатории, украинцы продались, скоплены славяне, н*гры-наемники бомбят Донбасс 8 лет, НАТО возле ворот. Феерические долбо*бы. Спорить бесполезно. То, что было мозгом, заменилось патриотизмом в жидком и зловонном виде.

В принципе, мне уже не жалко. Разумеется, ученики Стругацких, писательское братство, Итерпрескон, пили вместе... Но все равно не жалко. Отжалел еще 14-го. Мы по факту – по разные стороны фронта, здесь не жалеть нужно, а вовремя прицелиться.

Но удивляться не устаю… Редкие долбо*бы, честное слово. Польские наемники приехали… Н*гры из ЮАР. Хорватская дивизия. Понятно, что 42 страны – в коалиции против рашистов, что Путлер и его банда хотят прибить все, но…

Советуем Зверства России в Украине молча наблюдали через несколько "улиц"



Российская пропаганда продолжает придумывать мифы о войне в Украине / Фото из фейсбука Яна Валетова

Унижение оккупантов, которое войдет в историю

П*здят российскую сволочь простые украинские айтишники, водопроводчики, официанты, инженеры, офис-менеджеры, бизнесмены. Жгут так, что остатки "освободителей" можно из танковой башни чайной ложечкой собрать. Весь экипаж в баночку от детского питания поместится.

Вагоны-холодильники закончились, трупы некуда складывать, заберите уже, отдайте матерям. У вас стадия "три дня до Киева, неделя до Варшавы" закончилась? Это хорошо. Но теперь пошли польские батальоны.

Ах, да... Вы ведь, долбо*бы, с НАТО воюете! Вам получать п*здюли от Украины досадно, а от НАТО почетно? Ну ок. Да будет НАТО. Главное, чтобы вас п*здили везде, где вы появляетесь.

Остальное совсем не имеет значения. Долбо*бы – это не оскорбительное название, быть ими – это ваша судьба.

Важное – львовские десантники уничтожили целое подразделение российских захватчиков: смотрите видео