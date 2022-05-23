Война за несколько улиц

"Слишком поздно" – эти слова должно сказать официально в лицо Украины тем с украинским паспортом, кому не хватило Крыма и Донбасса, Небесной Сотни и котлов, первой сотни ракет, выпущенных по нашим людям.

Важное Почему от победы Украины над Россией зависит судьба мира

В Германии ведь нет войны. Не у них дома это было. Да, у соседей. Через несколько "улиц", но не у них. Зверства России происходили у нас.

Битва, начавшаяся незаметно

На мое поколение – осознано с 2014 года, на самом деле – гораздо раньше. Гибридно и негибридно. Но почему мы до сих пор не сказали тем, чьи фамилии всем известны: "Слишком поздно"?

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Не раскалывайте общество – плохая мантра. Те, кто "слишком поздно", сначала должны понести справедливую ответственность, и только потом претендовать на место даже теоретически способных кого расколоть.

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