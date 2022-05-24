Репортери в касках і бронежилетах повзають по руїнах, які зробили їхні власні війська, і шукають сліди нацистів, за яких жодних руїн тут не було.

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Питання, звідки взялися руїни, у них не виникає, тільки шукають сліди антисанітарії (типово нацистської, ага), фляжечки, татуювання, каракулі, значки, марки та монетки.

Справжнім переможцям справжніх нацистів нічого такого шукати не доводилося – вони знаходили табори смерті, розбомблені міста, мільйони захоплених у полон рабів і рови, наповнені тілами невинних жертв.

Армія мародерів показує руїни, які сама влаштувала​ / Фото Getty Images

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Реальні – тільки руїни

Докази нацизму, побудовані на каракулях та монетках, поряд із цим не виглядають реальними – на відміну від руїн.

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