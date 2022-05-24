Репортеры в касках и бронежилетах ползают по развалинам, которые произвели их собственные войска, и ищут следы нацистов, при которых никаких развалин тут не было.

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Вопросом, откуда взялись развалины, они не задаются, только ищут следы антисанитарии (типично нацистской, ага), фляжечки, татуировочки, каракули, значки, марки и монетки.

Настоящим победителям настоящих нацистов ничего такого искать не приходилось – они находили лагеря смерти, разбомбленные города, миллионы угнанных в плен рабов и рвы, заполненные телами невинных жертв.

Армия мародеров показывает развалины, которые сама устроила / Фото Getty Images

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Реальные – только развалины

Доказательства нацизма, построенные на каракулях и монетках, рядом с этим не выглядят реальными – в отличие от развалин.

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