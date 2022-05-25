Фронт, про який не можна забувати
Без відбудови економіки у нас рівно нуль шансів вистояти у тривалому військовому протистоянні.
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Чи ви коли-небудь грали в стратегічну комп'ютерну гру? Треба будувати і воювати одночасно, бо якщо припиняєш будувати, то ресурси швидко закінчуються – і вже не маєш чим воювати.
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Війна – це економіка
Якщо відбудова – це щось таке, що буде після війни, то що буде з людьми, яким зараз нема де жити? Хай почекають завершення війни? А підприємства розбомблені, що випускають критично важливу продукцію, це також після війни? А дороги й мости зруйновані, без яких неможлива оборона?
Недолугі люди вважають, що розмови про економіку відволікають від основного – від війни. Помиляєтеся, економіка це і є війна.
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