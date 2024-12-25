Про це пише 24 Канал з посиланням на "Мілітарний". 810 бригада морської піхоти довго діяла на Півдні України – і постійно зазнавала втрат. Потім її перекинули на Курщину. Та окупантам не щастить і там.

Контекст У ЗСУ підтвердили удар по місцю розташування окупантів у Льгові

Що відомо про смерть російського офіцера з 810 бригади

Про смерть Паштова написала його сестра. Вона підтвердила й інші втрати. Принаймні семеро військових на фото позначені на позивні. Можливо, ідеться про офіцерський склад.



У Льгові загинуло багато росіян / Фото з сайту "Мілітарний"

Пункт управління був у багатоповерховій будівлі. Росіяни твердять, що удару завдали із HIMARS. Та це могло бути і щось інше, адже Льгов розташований усього за 28 кілометрів від державного кордону України.

Цікаво, що самі росіяни визнають: 810-та – найбільш потріпана бригада. Опозиційні ЗМІ встановили: із понад 350 зниклих під Курськом російських військових, чиї особисті дані вдалося підтвердити, найбільше окупантів (71 особа) служили у 810 бригаді. А "воєнкори" звинувачують командирів бригади у провокаціях та знищенні особового складу.