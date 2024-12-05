Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російське опозиційне видання "Верстка". Зазначається, що про це свідчать оголошення про зниклих безвісти і пошукові картки військових у відповідній групі у "ВКонтактє" з серпня по листопад 2024 року.

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Скільки російських морпіхів зникли безвісти на Курщині

За словами журналістів, найчастіше про зникнення в боях у Курській області повідомляли родичі бійців саме з 810-ї бригади. Ця бригада згадується як мінімум втричі частіше в порівнянні з іншими підрозділами російської армії.

До прикладу, із понад 350 зниклих під Курськом російських військових, чиї особисті дані вдалося підтвердити, найбільше окупантів (71 особа) служили у 810-й бригаді. Наступною за частотою згадок стала 155 бригада – там виданню вдалося підтвердити імена 26 зниклих.

Судячи з відкритої інформації, менш ніж у 1% випадків росіяни знаходять своїх родичів у шпиталях, а в 4% випадках тіла загиблих вдається евакуювати. Про решту 95% окупантів росіяни не отримують жодної інформації.

Разом з цим, більшість усіх зниклих – мобілізовані і кадрові військові. Близько 2% зниклих безвісти у Курській області склали строковики. Наймолодшому військовослужбовцю з ідентифікованих зниклих – 19 років; найстаршому – 60,

– розповіли російські журналісти.

Зазначається, що 810-та окрема бригада базується в окупованому Севастополі в Криму. Раніше видання The New York Times повідомляло, що восени цього року на Курщині разом із 810-ю окремою бригадою в бій з ЗСУ вступили військові з КНДР, зазнавши перших втрат.